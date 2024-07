Causa da morte da irmã gêmea de Adriana Bombom é revelada

Encontrada sem vida em um banheiro na última quarta-feira (3), a irmã gêmea da atriz Adriana Bombom, Andrea Soares, morreu em decorrência de um enfisema pulmonar, segundo comunicado da assessoria de imprensa da artista. A doença crônica consiste na destruição dos alvéolos dos pulmões, comprometendo a capacidade respiratória.

Os alvéolos são como pequenas bolsas de ar, onde a troca de oxigênio e dióxido de carbono ocorre. O enfisema pulmonar faz com que as paredes internadas dos alvéolos se rompam, criando espaços de ar maiores e trocas gasosas menos eficientes.

Entre as principais causas da doença estão o tabagismo, exposição a ambientes poluídos e também fatores genéticos. Além de dificuldade respiratória, os sintomas incluem tosse crônica e produção excessiva de muco.

Andrea, que tinha 50 anos, foi achada já sem vida pelas filhas no banheiro de uma residência na qual trabalhava como empregada doméstica. Na ocasião, ela estava se arrumando para ir com as filhas à festa de aniversário de 21 anos da sobrinha, Thalita, filha de Bombom.

A atriz, por sua vez, já se encontrava na celebração quando recebeu a notícia da inesperada partida da irmã por meio de um telefonema das filhas de Andrea. Em desabafo posterior nas redes sociais, ela lamentou a dor de perder aquela que foi sua companheira desde o útero materno.

– Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos para gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas. Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo – disse Bombom.

Fonte: Pleno News/ Foto: Arquivo pessoal