PF prende passageiro com cocaína no estômago. Ele pretendia levar cápsulas da droga à França.

A Polícia Federal prendeu um passageiro que tentou embarcar com cerca de 70 cápsulas de cocaína à França. A abordagem foi na manhã desta terça-feira, 09, no Aeroporto Internacional de Belém. O abordado confessou a intenção de tráfico internacional de drogas, passou por raio-X no Hospital Metropolitano de Belém e agora aguarda, sob acompanhamento médico, que a droga seja expelida.

O suspeito chegou à capital paraense às 5 horas desta manhã, vindo de Paramaribo, Suriname. Em um hotel, já em Belém, engoliu as cápsulas e aguardava o voo que partiu às 12h35 a Guarulhos, São Paulo. De lá, pretendia desembarcar no aeroporto Charles de Gaule, em Paris, ainda esta noite.

A descoberta do passageiro com droga engolida parte do trabalho constante de investigação do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal. O abordado estava com pílulas de medicamentos em embalagem transparente no bolso, provavelmente usadas para dilatação do sistema digestivo, de forma a facilitar a ingestão das cápsulas de cocaína. Com ele, também foram apreendidos 700 euros em espécie.

Paraense, o preso teria ido a Roraima, atravessado a pé a fronteira com a Guiana Inglesa, em seguida foi ao Suriname, trabalhar em garimpo, onde grupos de traficantes costumam cooptar pessoas em situação de fragilidade social, para o transporte internacional de drogas.

Um inquérito será aberto para investigar a origem da droga e outros participantes do crime.

Imagens: Ascom/SRPF