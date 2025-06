Tênis: ex-top 4 do mundo tem traição exposta e pede desculpas à esposa

O japonês Kei Nishikori foi pego em flagrante traindo sua esposa com uma modelo

Filipe Saochuk, da CNN

O maior tenista asiático da história virou manchete, mas não teve nada a ver com sua performance nas quadras. Kei Nishikori foi visto e fotografado traindo a sua esposa com uma modelo.

Nishikori, ex-top 4 do mundo, foi flagrado saindo de um restaurante com a amante, e as imagens viralizaram após a mídia japonesa divulgá-las. A identidade da moça, no entanto, não foi divulgada.

Após a polêmica, o tenista, que atualmente ocupa a posição de número 66 no ranking, se desculpou através de um comunicado, afirmando que a partir de agora se concentrará exclusivamente “em produzir resultados”.

“Peço desculpas por causar desconforto a todos que me apoiam: fãs de tênis, associações de tênis, patrocinadores e outras partes relacionadas, e pela preocupação e inconveniência causadas pelo meu comportamento desonesto. Além disso, lamento profundamente ter magoado minha esposa, meus filhos e nossos pais. De agora em diante, para realizar minha vida como um membro responsável da sociedade, me concentrarei exclusivamente em competições de tênis e em produzir resultados. Faremos o possível para reconquistar sua confiança”, declarou Nishikori.

Aos 35 anos, Kei Nishikori tem dois filhos com a esposa Ako Mizuki, com quem é casado desde 2020.

Carreira de Kei Nishikori

Hoje um veterano, o tenista japonês viveu o seu auge em 2015, quando chegou ao top 4 do mundo.

Com 12 títulos conquistados, seus melhores momentos no esporte incluem um vice-campeonato de US Open, em 2014, e a medalha de bronze das Olímpiadas do Rio de Janeiro em 2016.

Foto: Divulgação/ Australian Open