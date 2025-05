Ceasa é Bicampeã no Prêmio Inova Servidor

Pela segunda vez consecutiva, a Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), do Governo do Estado, foi a campeã na categoria Serviços do Prêmio Inova Servidor, promovido pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA). A premiação é um incentivo às boas práticas dos servidores públicos do estado do Pará, nas categorias serviço e processo.

Com cursos, oficinas e palestras voltados para o combate ao desperdício, o Cozinha Escola já transformou a vida de milhares de pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social desde a sua criação, em 2023.

De acordo com a coordenadora, a pedagoga Nancy Fernandes, todos os bairros da Região Metropolitana de Belém, assim como alguns municípios, já foram contemplados com as certificações. “Estamos em fase de ampliação do projeto para estender a outros municípios paraenses, pois recebemos muita procura das comunidades pelos cursos e oficinas”, explica.

De acordo com o presidente da Ceasa, Raimundo Santos Júnior, o projeto surgiu a partir de uma série de iniciativas para combater o desperdício de alimentos dentro do mercado do entreposto. “Primeiro criamos o Banco de Alimentos, que consiste em arrecadar aa doações dos hortifrutis orgânicos que não são apropriados para comercialização, mas contém todos nutrientes para alimentar famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas doações vêm dos permissionários que doam à Ceasa e nós fazemos a triagem, higienização, sanitização e transformamos em cestas que são distribuídas nas comunidades e instituições filantrópicas”, explica o gestor.

“Então, a partir disso, surgiu o projeto Cozinha Escola, onde é ensinado por meio dos nossos cursos Cidadania no Prato, e demais oficinas, como utilizar integralmente os alimentos, sem desperdiçar nada. Atualmente, formamos mensalmente em torno de 500 pessoas, e muitas delas já estão garantindo uma renda extra, graças ao conteúdo de gastronomia e empreendedorismo ministrados no projeto”, fala o presidente.

A Ceasa Pará por meio dos projetos “Banco de Alimentos” e “Cozinha Escola”, adota uma política de não desperdício e sustentabilidade, combatendo a fome e preservando o meio ambiente.

Serviço: Para informações sobre os projetos da Ceasa 91 8604.9992

Fonte: Ascom/Ceasa/Imagens: Príscyla Moura