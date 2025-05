Artesanato com alma junina: curso na UsiPaz capacita moradores e impulsiona renda no Bengui

Moradores da região do Bengui concluíram mais uma etapa de capacitação por meio da Usina da Paz Pe. Bruno Sechi. Desta vez, vinte participantes participaram de um curso de artesanato com foco nas festividades juninas, aprendendo a produzir peças criativas com malva amazônica uma fibra natural e sustentável.

A oficina, realizada de 13 a 16 de maio, foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), em parceria com a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), como parte do programa Território Pela Paz, do Governo do Pará. O objetivo é claro: gerar oportunidades de renda e fomentar a economia criativa nas comunidades do entorno.

Durante as 32 horas de aula, os alunos criaram arranjos, laços, balões decorativos, cestas, bolsas e customizaram roupas típicas de São João. Além do aprendizado técnico, o curso ofereceu um ambiente para troca de experiências e estímulo à criatividade, com foco no empreendedorismo local.

“Aqui elas aprendem desde o corte até o acabamento, com liberdade para criar”, contou Rosilene Santos, técnica da CTC responsável pelas aulas. Segundo ela, muitas participantes já estão vendendo suas criações.

Exemplo disso é Luciana Dias, moradora do Mangueirão, que viu nas Usinas da Paz uma chance de mudar de vida. “Já fiz mais de dez cursos nas usinas. Agora trabalho com malva e juta e tenho uma nova fonte de renda”, relatou.

O secretário estadual Paulo Bengtson destacou a importância da ação. “O Governo do Pará tem investido na economia criativa como ferramenta de inclusão e desenvolvimento sustentável. Queremos que o conhecimento adquirido aqui gere frutos reais para essas comunidades.”

A ação reafirma o compromisso do Estado com o fortalecimento das economias locais, valorizando o saber popular e incentivando o empreendedorismo comunitário com propósito social.

Imagem: Agência Pará