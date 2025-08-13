Celso Sabino articula com países do Golfo Pérsico para fazer da COP30, a melhor da história

Em mais uma ação de ampliação de diálogo com os países que participarão da COP30, o ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, reuniu-se ontem, terça-feira, 12, em Belém, com embaixadores de seis países do Golfo Pérsico – Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein. A agenda, organizada pelo Ministério do Turismo, tem como objetivo estreitar laços, ampliar a cooperação e atrair investimentos para logística, infraestrutura e soluções sustentáveis, compondo a preparação da COP30 de 2025 na capital paraense.

Sabino, que atua como articulador do governo federal junto a blocos estratégicos, ressaltou que a Conferência do Clima deste ano será uma oportunidade única de projetar a Amazônia na condição de anfitriã de um evento de alto nível e impacto global.

“Nosso compromisso é que a COP30 seja lembrada não apenas pelas decisões que serão tomadas, mas pela experiência exemplar que vamos oferecer. Queremos que seja a melhor COP da história, a COP da Floresta, mostrando ao mundo a força da nossa hospitalidade, organização e respeito ao meio ambiente”, afirmou o ministro do Turismo.

Para Celso Sabino, a presença de representantes das nações do Golfo em Belém é estratégica. “Quando falamos em COP da Floresta, falamos sobre o futuro de mais de 30 milhões de pessoas que vivem sob as copas das árvores, em comunidades que preservam, produzem e resistem. Conectar essas realidades distintas é mostrar que a Amazônia é feita de gente, cultura e soluções que podem inspirar o mundo”, acrescentou Sabino.

A vice-embaixadora Maysoun Aldah, dos Emirados Árabes Unidos ressalta a importância desse encontro. “Tivemos a oportunidade de visitar hotéis e conhecer as instalações que receberão a COP30, e ficamos muito satisfeitos com o que vimos. Está claro que Belém está fazendo tudo, e fazendo muito bem, para que a conferência alcance grandes resultados e deixe um legado positivo para todos,” afirmou.

AMAZÔNIA

No encontro com embaixadores, o ministro do Turismo apresentou iniciativas de modernização da rede hoteleira local, melhorias no transporte urbano, a ampliação da malha aérea regional e o incentivo a meios de hospedagem, todos alinhados ao objetivo de oferecer infraestrutura e logística à altura do evento.

Também participaram da reunião em Belém o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa; a secretária de Turismo de Belém, Cilene Sabino, e a representante da Secretaria Extraordinária da COP30, Candyce Rocha, reforçando a integração entre as esferas federal, estadual e municipal na preparação da COP30.

AGENDA

A comitiva de embaixadores do Golfo Pérsico iniciou a visita oficial a Belém na segunda-feira (11.08), com uma recepção no Palácio do Governo do Pará, conduzida pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, seguida de visitas a hotéis estratégicos, pontos turísticos e culturais, a exemplo da Estação das Docas, e de um passeio de barco pela orla da cidade.

Sabino reiterou que o trabalho de articulação internacional para ampliar a participação global na COP30 seguirá nos próximos meses, consolidando a imagem da Amazônia como um espaço de inovação, sustentabilidade e cooperação.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo