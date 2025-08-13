quarta-feira, agosto 13, 2025
Justiça proíbe influenciador Hytalo Santos de se aproximar de menores e bloqueia redes sociais

A Justiça da Paraíba determinou que o influenciador digital Hytalo Santos está proibido de manter contato com menores de idade que aparecem em seus vídeos. A decisão também inclui o bloqueio de todas as suas redes sociais e a suspensão da monetização de conteúdos.

A medida foi tomada após denúncias de “adultização” e exploração de crianças e adolescentes, divulgadas pelo youtuber Felca. O Ministério Público da Paraíba investiga vídeos em que menores aparecem em situações inapropriadas. Há suspeitas de que Hytalo oferecia presentes, como celulares e pagamento de despesas, para familiares autorizarem a participação dos jovens nas gravações.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet. O Ministério Público e a Polícia Civil seguem investigando possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Imagem: Reprodução internet

