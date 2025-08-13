Pará e China firmam parcerias comerciais e preparam Belém para sediar a COP30

Belém (PA), 12 de agosto de 2025 O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu hoje, no Palácio do Governo, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. O encontro teve como foco fortalecer laços econômicos, explorar novos mercados e avançar na preparação da capital paraense para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – a COP30, que ocorrerá em novembro.

Cerca de 50% das exportações do Pará têm destino à China, o que torna o país asiático o principal parceiro comercial do estado abrangendo commodities minerais e proteínas animais. Rastreabilidade bovina: o Pará já rastreia individualmente 50 mil unidades bovinas, e o estado se comprometeu a alcançar 100% da pecuária rastreada até 2026 um diferencial sustentável que abre portas para novos mercados.

O embaixador chinês elogiou o avanço paraense, ressaltando o potencial da China como consumidora de carne e investidora em infraestrutura. Ele reforçou que ambos os países compartilham o compromisso com o desenvolvimento sustentável e vêem o Pará como modelo nessa direção.

Preparativos para a COP30 e o legado urbano

O encontro também abordou os preparativos de Belém para receber a COP30 em novembro, um dos eventos climáticos mais importantes do planeta. Conforme o governador Helder Barbalho, a cidade já está passando por transformações urbanas em infraestrutura, mobilidade, saneamento, abastecimento de água e macrodrenagem tudo para reforçar sua capacidade de receptividade, hospitalidade e turismo sustentável.

Essas ações fazem parte de um projeto estruturante que vai além da realização da conferência, deixando um legado duradouro para Belém e sua população.

A COP30 será a primeira conferência climática na Amazônia e no Brasil, reunindo líderes de 196 países em uma capital com forte identidade ambiental.

O projeto paraense une agenda econômica, diplomacia internacional e sustentabilidade, mostrando como é possível alinhar crescimento com respeito à floresta e à sociedade local.

Imagem: Agência Pará