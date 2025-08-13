quarta-feira, agosto 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Pará e China firmam parcerias comerciais e preparam Belém para sediar a COP30

Belém (PA), 12 de agosto de 2025  O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu hoje, no Palácio do Governo, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. O encontro teve como foco fortalecer laços econômicos, explorar novos mercados e avançar na preparação da capital paraense para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – a COP30, que ocorrerá em novembro.

Cerca de 50% das exportações do Pará têm destino à China, o que torna o país asiático o principal parceiro comercial do estado  abrangendo commodities minerais e proteínas animais. Rastreabilidade bovina: o Pará já rastreia individualmente 50 mil unidades bovinas, e o estado se comprometeu a alcançar 100% da pecuária rastreada até 2026  um diferencial sustentável que abre portas para novos mercados.

O embaixador chinês elogiou o avanço paraense, ressaltando o potencial da China como consumidora de carne e investidora em infraestrutura. Ele reforçou que ambos os países compartilham o compromisso com o desenvolvimento sustentável e vêem o Pará como modelo nessa direção.

Preparativos para a COP30 e o legado urbano

O encontro também abordou os preparativos de Belém para receber a COP30 em novembro, um dos eventos climáticos mais importantes do planeta. Conforme o governador Helder Barbalho, a cidade já está passando por transformações urbanas em infraestrutura, mobilidade, saneamento, abastecimento de água e macrodrenagem  tudo para reforçar sua capacidade de receptividade, hospitalidade e turismo sustentável.

Essas ações fazem parte de um projeto estruturante que vai além da realização da conferência, deixando um legado duradouro para Belém e sua população.

A COP30 será a primeira conferência climática na Amazônia e no Brasil, reunindo líderes de 196 países em uma capital com forte identidade ambiental.

O projeto paraense une agenda econômica, diplomacia internacional e sustentabilidade, mostrando como é possível alinhar crescimento com respeito à floresta e à sociedade local.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Governo da Colômbia confirma morte de suposto mentor de ataque ao pré-candidato Uribe
Próximo artigo
Celso Sabino articula com países do Golfo Pérsico para fazer da COP30, a melhor da história

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,877FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315