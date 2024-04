Cerimônia de abertura da Roda Gigante será no dia 26 de abril, em Canela

A Roda Canela, roda-gigante que fará parte do novo complexo em construção no Parque Mundo a Vapor em Canela (RS), terá sua cerimônia de abertura no dia 26/04. O evento acontecerá na noite de sexta-feira, com coquetel para imprensa e convidados.

De 27 a 30 de abril, o atrativo funcionará em soft opening. Porém, as datas para compra de ingressos serão divulgadas brevemente. “‘Estamos trabalhando nos acabamentos finais da obra para proporcionar uma experiência épica para nossos visitantes. Tão logo os ajustes técnicos da plataforma de venda estejam finalizados, vamos divulgar em nossos canais a abertura oficial de compra dos ingressos”, explica Lenise Urbani, CEO do Parque Mundo a Vapor. Os ingressos estarão com preço promocional a partir de R$ 40,00 e demais valores do tarifário poderão ser conferidos no site www.parquemundoavapor.com.br, em breve.

Criada em parceria com a Interparques Holding, a Roda Canela terá 52 metros de altura, com 30 cabines suspensas por suportes metálicos, fixados no aro da estrutura. A projeção de investimento é de R$ 60 milhões para a expansão do Mundo a Vapor, sendo a primeira etapa a implantação da roda-gigante no parque. O novo atrativo será a primeira roda-gigante do gênero no Estado, em uma localidade privilegiada na rodovia Gramado Canela, na Serra Gaúcha, elevando ainda mais a atratividade turística e desenvolvimento da região.

Imagem: Divulgação