CERPA reúne entidades para diálogo sobre desenvolvimento de produtos turísticos no Pará

Na última terça-feira, dia 30 de outubro, a Cerpa promoveu um almoço especial para a Secretaria de Turismo e representantes do setor gastronômico de Belém e de suas ilhas, com o objetivo de desenvolver novas rotas turísticas voltadas para explorar a cultura cervejeira local. Jorge Kowalski, representante da Cerpa, destacou a importância do projeto, que visa fortalecer o turismo fluvial e oferecer uma experiência diferenciada para turistas e moradores. “Nossos objetivos são dois. Primeiro, desenvolver o turismo fluvial visitando nossos clientes, restaurantes, bares e hotéis, que precisam de turismo alternativo em momentos fora dos finais de semana. E, por outro lado, proporcionar uma experiência diferenciada para executivos e visitantes que, ao final do dia, podem desfrutar de um tour cervejeiro por pontos de venda da nossa cerveja, com toda a história e qualidade que a Cerpa oferece”, explicou Kowalski.

Além do Combu, a rota turística poderá incluir o Rusty Bar, localizado na Ilha das Garças, proporcionando aos visitantes uma nova perspectiva das ilhas e dos pontos de venda de cerveja Cerpa. Esse bar, assim como outros pontos da rota em desenvolvimento, será operado por moradores locais, com uma equipe de funcionários ribeirinhos, o que fortalece a economia das comunidades.

O encontro reuniu representantes de 10 agências de viagens e de 6 bares e restaurantes das ilhas e da parte continental, além de importantes nomes do turismo, empresários locais e representantes da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Pará (ABAV-PA). Alessandra Pamplona, diretora de produtos turísticos da Secretaria de Turismo, ressaltou a importância de formatar e comercializar a rota rapidamente. “Esse projeto tem grande potencial. Na Europa, rotas cervejeiras já são uma tendência, e trazer isso para Belém será muito benéfico. Além de apresentar um produto de qualidade, estamos num cenário privilegiado, com a fábrica à beira do rio. Nosso papel é apoiar e formatar esse projeto para que esteja pronto e comercializado o mais breve possível”, afirmou Pamplona.

Prazeres Soaresma, do Restaurante Saudosa Maloca, comentou sobre a surpresa ao saber do projeto e a expectativa de como isso pode impactar o setor. “Eu achei que fosse só um tour pela fábrica da Cerpa, mas o lançamento da rota me deixou muito entusiasmada. Estamos felizes com essa iniciativa, que vai injetar economia e beneficiar tanto os turistas quanto os empresários locais”, afirmou.

Alex Silva, presidente da ABAV-PA, reforçou a relevância da iniciativa para a imagem de Belém, reconhecida internacionalmente pela gastronomia criativa. “Belém é conhecida por sua cultura e gastronomia, e a Cerpa representa bem essa identidade paraense. Unindo o conhecimento das agências de turismo com a expertise da Cerpa, essa rota tem tudo para ser um sucesso.

”Representando o setor de entretenimento, Camila Reis, do Grupo Manga Jambu, também demonstrou entusiasmo. “Para quem trabalha com entretenimento, noite e gastronomia, essa parceria é essencial. Estamos empolgados e esperamos que flua de forma incrível”, disse.

A Cerpa, através deste projeto, busca conectar turistas e moradores a uma experiência cultural e gastronômica que reforça as raízes paraenses. O projeto também está alinhado com as prioridades do atual governo, que valoriza iniciativas que promovam a bioeconomia – uma economia regional baseada em recursos naturais renováveis. Este tipo de turismo, além de gerar emprego e renda, oferece treinamento profissional para os habitantes das ilhas, promovendo uma integração sustentável com as comunidades ribeirinhas e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Pará.

Fotos: Divulgação