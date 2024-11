Neste domingo, 3 de novembro, o Memorial dos Povos recebe a 1ª Feira Viva

Neste domingo, dia 3 de novembro, a partir das 9h, o Memorial dos Povos vai ferver com a 1ª edição da Feira Viva. Música, histórias, oficinas e debates sobre um futuro mais verde te esperam! Com o apoio da Prefeitura de Belém, a entrada é GRATUITA.

A primeira edição da Feira Viva reúne iniciativas inovadoras, promovendo a sustentabilidade e o consumo consciente. Com uma programação diversificada, o evento oferece ao público a oportunidade de conhecer diferentes formas de viver de maneira mais sustentável, além de participar de atividades lúdicas e educativas.

Programação completa:

Dia 1 – Local: Padaria Verderosa:

14h – Abertura

14h45 – Fala de abertura: “Por que celebrar o Dia Mundial do Veganismo?”

15h – Aula-show com Petra Marron: “Focaccia sem glúten com antepasto de casca de banana”

16h30 – Palestra com a nutricionista Jamile Barros: “Alimentação e Sustentabilidade: por que precisam andar juntas?”

18h – Boteco Amazônia Viva: comidas de boteco em versão vegana

22h – Encerramento.

Dia 2 – Local: Padaria Verderosa

8h às 12h – Café da manhã pela floresta em pé: clássicos e delícias em versão vegana

13h – Palestra com o educador físico Rafael Correto: “Alimentação à base de plantas e a prática de atividade física na Amazônia”

14h30 – Aula-show com Lorena Coelho: “Como fazer um bolo vegano festivo com ingredientes amazônicos?”

16h – Encerramento.

DIA 3 – Memorial dos Povos

9h – Abertura da feira gastronômica e criativa

9h30 – Fala de abertura

10h – Palestra com Isabela Lima, diretora da Bioma Sustentabilidade: “Como fazer um evento sustentável?”

11h – Oficina de bolhas de sabão com Pedro Bolha

11h – Apresentação musical: Íris da Selva

13h – Apresentação musical: Forró Xodó

15h – Oficina com Rennan Mesquita: “Trufas amazônicas sem açúcar”

16h – Contação de história com Tia Ot: “O Menino e o Pardal”

16h – Oficina com Bendita Mirna: “Como organizar a cozinha para evitar desperdícios?”

17h – Apresentação musical: Eduardo Du Norte

17h50 – Apresentação musical: Raidol

18h – Encerramento da feira gastronômica e criativa

Serviço

Datas: 1, 2 e 3 de novembro

Locais:

Padaria Verderosa – João Balbi, 508 (dias 1º e 2 de novembro)

Memorial dos Povos (dia 3 º)

Entrada: Gratuita

Atividades: Oficinas, palestras, aulas-show, música ao vivo, feira gastronômica e criativa e atividades infantis.

