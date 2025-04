Cidades – Vila Galé inaugura novo hotel no Círio nas margens da Baía do Guajará, em Belém

O empresário português Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, proprietário de mais de quarenta hotéis, a maioria em Portugal e no Brasil, não escondia sua satisfação ao receber autoridades e jornalistas no canteiro de obras do futuro Vila Galé Collection Amazônia, seu mais novo empreendimento, que será inaugurado dia 9 de outubro, véspera dos festejos do Círio de Nazaré. Instalado à margens da Baía do Guajará, utilizando as estruturas dos velhos armazéns da Doca, o hotel contará com 227 apartamentos de padrões e tamanhos diferentes, parte deles homenageando mulheres que alcançaram a fama em suas atividades artísticas, intelectuais, ou no empreendedorismo.

Um grupo seleto de convidados visitou alguns quartos já concluídos nos andares térreo e superior, e ouviram a palestra de Rebelo que relembrou a conversa que teve, há alguns anos, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador Helder Barbalho, que vislumbravam a possibilidade de realizar a COP 30 em Belém.

Rebelo apostou no projeto e comprometeu-se a construir um hotel aqui, caso a proposta tivesse sucesso. Palavra dada e cumprida.

A abertura do hotel na semana do Círio, seguida da Conferência da ONU em novembro e os festejos de final de ano, certamente irão demandar muitas atividades nos cinco restaurantes, piscinas e espaços de lazer e contemplação que o hotel oferece. Uma boa oportunidade para começar a recuperar os 180 milhóes de reais investidos. Segundo Rebelo, as diárias devem atingir em torno de 500 euros durante a COP mas podem diminuir a um patamar mais realista com o mercado nacional.

A secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, presente ao evento, destacou o papel importante do empreendimento do Vila Galé que vem somar com a nossa expressiva cultura e o crescente turismo paraense, que têm de andar de mãos dadas, segundo ela.

As presidentes da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Isa Arnour e da Federação dos Jornalistas de Turismo, Christina Hayne, também convidadas, parabenizaram Rebelo pelo projeto sustentável, que valoriza a orla da capital e o cais do porto, e irá agregar qualidade no quesito hospedagem, uma carência em nossa capital.

Rebelo, que é produtor de vinhos e azeites e uma das maiores fortunas de Portugal, falou de sua afeição pelo Brasil, a música e o cinema brasileiro, e citou Vinicius de Moraes e Chico Buarque como ícones da cultura nacional.

Pedro Medina/Ronabar/Imagem: Divulgação