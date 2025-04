Cidades – Prefeitura, governo federal e Itaipu discutem andamento de obras que preparam Belém para a COP 30

Uma equipe da prefeitura de Belém se reuniu, na tarde de ontem, terça-feira, 08, no Palácio Antônio Lemos, com representantes da Secretaria Extraordinária para a COP 30 do governo federal e diretores da Itaipu Binacional para um alinhamento de informações sobre todas as obras que estão em andamento na capital paraense com vistas à Conferência do Clima, que ocorre em novembro. Os titulares das secretarias municipais de Infraestrutura (Seinfra); Euler Sizo; de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), Thayta Martins; da Procuradoria Geral do Município, Ana Carolina Gluck Paul; da Secretaria Executiva para a COP 30, André Godinho; da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), Mariel Mello, além de técnicos da Secretaria de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep) participaram do encontro, que, pela primeira vez, reuniu o alto comando da Itaipu Binacional e da Secretaria Extraordinária para a COP 30 com a atual gestão municipal.

Na ocasião, foi debatido o andamento das obras que estão sob a gerência da prefeitura de Belém, a partir de convênio firmado com a Itaipu Binacional, como é o caso da reestruturação do complexo do Ver-o-Peso, do Parque Urbano São Joaquim, do Distrito de Inovação em Bioeconomia, entre outras.

As secretarias que estão tocando as obras atualizaram os representantes do governo federal sobre os percentuais de execução das obras e os respectivos prazos para conclusão. O complexo do Ver-o-Peso, por exemplo, já está com 82% das obras finalizadas. “Essa reunião, acima de tudo, marca o primeiro encontro oficial entre a diretoria de Itaipu e a gestão do prefeito Igor Normando, para que todos pudessem ter uma compreensão geral sobre as obras que estão em andamento, assim como um alinhamento de intenções, uma análise dos pontos de andamento das obras, principalmente das obras que demandam ocupação, a destinação desses equipamentos que estão sendo construídos para que esse investimento não se perca em nenhum momento, que se tenha uma continuidade e, acima de tudo, do legado que essas obras estão trazendo para a cidade”, frisou André Godinho.

Fonte e imagens: Agência Belém