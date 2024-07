Cine Libero Luxardo exibe curtas franceses sobre inclusão e esporte nesta segunda-feira

O cinema e o esporte estarão juntos nesta segunda-feira, 8, durante a sessão de exibição de curtas metragens franceses que retratam a inclusão na prática esportiva. A mostra ocorrerá a partir de 18h30, no cine Líbero Luxardo, no Centur. A entrada é gratuita.

A programação faz parte do Projeto Janelas, da Fundação Cultural do Pará, que tem como objetivo democratizar o acesso ao cinema, por meio da exibição gratuita de filmes. Serão exibidos quatro curtas. A seleção foi realizada pela Aliança Francesa de Belém.

Saiba mais sobre os filmes que serão exibidos:

🎬 La lutte est une fin

De Arthur Thomas-Pavlowsky• 2022 • França • 27min

No dia 26 de junho em Marselha. Dentro da Bolsa de Trabalho transformada em arena de boxe, os boxeadores do coletivo Boxe Massilia estão prestes a entrar no ringue diante de uma multidão em festa. E se, através deste espetáculo antigo de combate corpo a corpo, outro estivesse acontecendo, mais decisivo e fundamental?

🎬 Les Roses et les bleus

De Claudia Lopez Lucia• 2021• França • 22min

Três garotas com chuteiras questionam seus próprios preconceitos e os daqueles ao seu redor sobre a distribuição das virtudes femininas e masculinas em nossa sociedade. Ao longo de suas conversas no vestiário, treinos e negociações entre a vaidade adolescente e os joelhos manchados de lama, essas adolescentes propõem, sem teoria ou discurso, uma outra maneira de ser menina.

🎬 Beach Flags

De Sarah Saidan• 2014• França 13min

Vida é uma nadadora-salva-vidas iraniana de dezoito anos. Favorita em sua equipe, ela está determinada a lutar para conquistar o primeiro lugar em uma competição internacional na Austrália. No entanto, com a chegada de Sareh, tão rápida e talentosa quanto ela, ela será confrontada com uma situação inesperada.

🎬 Dans la danse

De Ekaterina Mikheeva• 2022• França 4min

Nesta animação, quatro amigos se reúnem para uma sessão de dança FreeStyle.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom FCP