Cine Líbero Luxardo recebe 5ª Mostra Cinema Além da Imagem

Na próxima quinta-feira (8), a partir das 15h, o Cine Líbero Luxardo recebe a 5ª Mostra Cinema Além da Imagem, evento nacional que exibe curtas amazonenses com temáticas de lendas amazônicas e filmes de humor, todos com recursos de audiodescrição além de legendas em português e libras. A programação é gratuita.

Serão exibidas 12 produções durante a Mostra, três com 60 segundos de duração, três com 90 segundos de duração, além de filmes com até 17 minutos. O tempo total da Mostra é de 80 minutos.

Conheça os títulos que serão exibidos:

MATINTA PERÊRA

2005 | Brasil | Junior Rodrigues | 15’

A velha Matinta Perera espera a noite de lua cheia para se transformar em um ponto de luz e ficar circulando as casas das pessoas, fazendo os seus assobios assustadores. Na comunidade todos os moradores sofrem com o som agudo e perturbante que só para quando alguém oferece fumo e cachaça à ela.

SE NÃO…

2014 | Brasil | Moacy Freitas | 15’

O Velho do Saco circula todas as ruas da vila buscando coisas. O mistério é saber o que ele leva dentro daquele saco que ele jamais tira da costa. Cada um daqueles 4 amigos tem uma forma de ver o velho do saco, um tem medo, outro tem dúvidas, o terceiro está sempre curioso e quarto não acredita em nada o que falam.

MANJARA

2013 | Brasil | Renan Carvalho | 17’

Quando Preta estava grávida de Manjara, ela bateu numa cobra. Talvez isso trouxe uma grande maldição para seu filho que nasceu com um sinal nas costas, que muito parecia ser um couro de cobra. Um dia quando Preta lavava roupa no rio, Manjara caiu dentro D’água e a partir desse dia a vida de preta era tentar encontrá-lo.

A SANTA QUE ANDA

2019 | Brasil | Lilian Mercês | 7’

Quando uma enferma estava sozinha em casa, a Santa que anda aparecia e curava todas as enfermidades que essa pessoa tinha. Mas o que era um bem para quem recebia o milagre, se tornou o motivo de muita raiva para Maria.

APAIXONADOS

2024 | Brasil | Direção coletiva | 5’

Tudo o que Ota queria era ser o último romântico. Mas o mundo já não é mais como era antigamente. E romantismo parece que já é coisa do passado.

ESSE CORPO VAI SER MEU

2023 | Brasil | Jerry Ruzo | 3’

Vitor parece está no seu melhor dia. Um bilhete foi deixado na sua moto, e na praça há 3 meninas que olham pra ele, o deixando em dúvida qual delas deixou o bilhete.

RIO SOLIMÕES

2019 | Brasil | Gabriel Souza | 3’

Eles só precisavam ir buscar limão e atender o pedido da mãe de não voltarem pra casa pela beira do rio, pois o barranco podia desmoronar. Mas há sempre quem não escuta os conselhos de mãe.

O SACO

2024 | Brasil | Jovanna Mariano | 3’

Piter só queria que Deby entendesse melhor a situação que ele estava passando. Mas ela não deu muita bola.Depois, muito arrependida, Deby teve uma segunda chance de ser mais humana com Piter.

SÓ UM PEDIDO

2023 | Brasil | Dreya Arruda | 4’

Tom ta devendo só duas pessoas: Deus e todo mundo. Naquele dia todos resolveram bater na porta da sua casa e lhe cobrar. Fugindo das dividas ele pula a janela e sai de casa correndo. Por ironia do destino ele enfim encontra o que pode ser a sua salvação.

O LAMENTO

2024 | Brasil | Ray Santos | 1’

Zé só queria mesmo de verdade uma vida bem mais feliz. Porque tudo na sua vida tava uma grande miséria.

TEM DOIS LÁ FORA

2006 | Brasil | Fernando Lima | 1’

Eles entraram no cemitério para pegar uns cocos, dos coqueiros de lá. Na hora que estavam dividindo os côcos alguém passava do lado de fora e começou a confusão.

QUE CANTADA

2010 | Brasil | Marineufas Bastos | 1’

Bob está apaixonado demais por Rose. Apaixonado mesmo! Então chegou o dia de declarar esse amor.

SERVIÇO:

5ª Mostra Cinema Além da Tela

Dia: 8 de agosto

Hora: 15h

Lotação: 98 lugares | Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará