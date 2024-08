Descubra as novas funcionalidades do ‘Celular Seguro’, aplicativo contra roubo de aparelhos

O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou ontem (01) a nova fase do programa Celular Seguro. A etapa tem como objetivo ajudar na recuperação de aparelhos cadastrados no serviço que foram furtados ou roubados.

De acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, a iniciativa envolve a criação de um Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares. Ele amplia a opção de consumidores que perderam o aparelho ou previne que pessoas utilizem dispositivos que foram roubados.

Por enquanto, 11 secretarias de segurança pública se comprometeram com o novo planejamento. Os estados são Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O Programa Celular Seguro no Brasil

A nova fase do Celular Seguro usa como base a “experiência exitosa” do governo do Piauí na recuperação de celulares. A ação foi divulgada em especial após uma reportagem do Fantástico.

A partir do novo protocolo, quem está cadastrado no Celular Seguro terá duas opções: fazer o bloqueio total do sistema (de aplicativos, aparelho e chip) ou só restringir o acesso aos aplicativos e o chip. Nesta segunda alternativa, você aciona o modo de recuperação e pode tentar retomar o aparelho.

Como Funciona o Bloqueio e Recuperação de Aparelhos?

O app do Celular Seguro facilita todo o processo. Após o registro do boletim de ocorrência, o número único do aparelho (Imei) vai para um cadastro nacional. Se uma linha for registrada nesses aparelhos roubados ou furtados, o dono é notificado pelo WhatsApp a comparecer a uma delegacia para explicar a origem do telefone.

Bloqueio total do sistema: impede o uso de aplicativos, aparelho e chip.

Restrição de acesso: limita o uso de aplicativos e chips, permitindo recuperação do aparelho.

Celular Seguro: É Suficiente para Proteger Seu Dispositivo?

Em caso de dispositivo fruto de crime, a pessoa será notificada pelo celular e intimada a entregar o aparelho para as autoridades, de modo que os donos originais retomem o smartphone. O programa já apresentou resultados positivos.

Lançado em dezembro de 2023, o Celular Seguro registrou aproximadamente 12,5 mil alertas de bloqueio e mais de 1 milhão de usuários cadastrados em um mês. Atualmente, são mais de 2 milhões de cadastrados e 68 mil alertas de bloqueio disparados.

Aderência dos Estados ao Programa

Onze estados brasileiros já aderiram ao Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares. Veja a lista de estados que estão participando:

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Piauí

Rio Grande do Norte

Rondônia

Roraima

Sergipe

Tocantins

É crucial que mais estados adiram ao programa para ampliarmos a eficácia da recuperação de aparelhos roubados e furtados no país. Com a implementação do Celular Seguro em escala nacional, espera-se uma redução significativa na utilização de dispositivos provenientes de crimes.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação