CÍRIO 2024 – Incentivando o esporte, Ciclo Romaria ocorre no sábado, 19

A Ciclo Romaria, oitava romaria do calendário oficial do Círio 2024, ocorrerá neste sábado, dia 19, a partir das 8h. A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme. Criada em 2004, a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci, a estimativa de público é de 16 mil pessoas, entre ciclistas e devotos, acompanhando a passagem da romaria. O trajeto sairá da Praça Santuário e passará por diversas avenidas e travessas até voltar para a Praça Santuário. O percurso é de 14 km.

A previsão de conclusão da procissão é de aproximadamente 2h. A bicicleta que se destacar na decoração e criatividade inspirada em Nossa Senhora de Nazaré será premiada pela Diretoria da Festa de Nazaré, assim como a premiação para dois grupos de pedal mais animados e com maior número de integrantes. Os prêmios serão bicicletas.

Percurso da Ciclo Romaria: Praça Santuário, avenida Nazaré, avenida José Bonifácio, avenida José Malcher, travessa 9 de Janeiro, travessa Antônio Barreto, Doca, Domingos Marreiros, avenida Alcindo Cacela, avenida José Malcher, travessa Dr. Moraes, Braz de Aguiar, Serzedelo Corrêa, avenida Gentil Bittencourt, 3 de maio, avenida Conselheiro Furtado, avenida Generalíssimo Deodoro, Caripunas, Quintino Bocaiúva e retorno na Av. Nazaré, rumo à Praça Santuário.

“Incentivar o esporte, por meio da evangelização, é um desafio, e por isso instituímos duas romarias com este objetivo, a deste sábado e a dos corredores, dia 26. Por isso convidamos os inúmeros grupos de ciclistas que temos na cidade para participar deste momento, com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, e pedir a proteção para a prática deste esporte pelas ruas da cidade”, incentiva Antônio Sousa, diretor de procissões.

CÍRIO 2024

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinador master o Banpará e o Instituto Cultural Vale. Patrocínio de Alubar, Belágua, Belém Bioenergia Brasil, Cresol, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hospital Porto Dias, Hotel Gran Mercure, ITA Center Park, Magazine Luiza, Hydro, PagBank, Quadra Engenharia, Reinafarma, Sebrae, Uniesamaz, Unimed e Tramontina. Como apoiadores master Alucar, Artemyn, Bagliolli Dammski Bulhões e Costa Advogados, CN Produções, Energéticos Bally, Jefferson, Natura, Hydro Paragominas, Primor. E mais 97 apoiadores.

Texto e imagem: Rosana Pinto – Ascom DFN