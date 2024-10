Gabigol mais feliz no Flamengo? Landim vê chances de renovação

A possível renovação de contrato de Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, no Flamengo tem sido um dos temas mais discutidos no futebol brasileiro. Embora o próprio atacante tenha sugerido que seu ciclo no clube poderia estar se encerrando há alguns meses, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, expressou otimismo sobre a continuidade do atleta no time. Em um evento recente, Landim deixou claro seu desejo de que Gabigol permaneça no clube, apesar de não haver conversas recentes sobre a renovação contratual.

Declarações do Presidente do Flamengo

Rodolfo Landim participou de um evento que marcou o lançamento oficial da candidatura de Rodrigo Dunshee à presidência do Flamengo. Durante o evento, ele destacou a importância de Gabigol para o clube e para os torcedores. Segundo Landim, o atacante é um ídolo e mantém um forte elo com os fãs rubro-negros. Ele reforçou que deseja que Gabigol continue fazendo parte do elenco e que recupere a posição de grande artilheiro, papel que desempenhou nas principais conquistas do Flamengo.

Impacto da Chegada de Filipe Luís

Um aspecto mencionado por Landim foi a mudança no ânimo de Gabigol com a chegada do novo técnico, Filipe Luís. O presidente destacou que o atacante está mais animado e satisfeito no novo ambiente de trabalho. Filipe Luís assumiu o comando técnico recentemente e Gabigol foi escalado como titular nas duas partidas sob sua gestão. A adaptação do jogador a esse novo cenário pode influenciar diretamente na sua decisão em relação à renovação contratual.

Avaliação de Contratos e Perspectivas Futuras

Landim reconheceu que pode ter havido descontentamento por parte de Gabigol em relação a renegociações contratuais anteriores, que talvez não tenham ocorrido conforme as expectativas do atleta. No entanto, ele ressaltou que tudo na vida é questão de momento e que a fase atual parece ser mais positiva para Gabigol. Aos 28 anos, o atacante ainda tem muitos anos de carreira pela frente e poderia continuar a contribuir significativamente para o Flamengo.

Próximos Compromissos do Flamengo

O Flamengo continua sua jornada no futebol brasileiro com partidas importantes pela frente. O time enfrentará o Fluminense em casa no dia 17 de outubro, às 20h, pelo Brasileirão. Em seguida, o clube vai a São Paulo para jogar contra o Corinthians no dia 20 de outubro, às 16h, pela Copa do Brasil. Para fechar o mês, o Flamengo jogará contra o Juventude no dia 26 de outubro, às 19h, novamente pelo Brasileirão. Esses confrontos serão cruciais para o time e podem, de alguma forma, influenciar a decisão de Gabigol sobre seu futuro no clube.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / A.Paes