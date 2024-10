ATAM fatura medalha de ouro, prata e bronze no Campeonato Paraense da Fkepa

A Associação Teixeira de Artes Marciais {ATAM], de Benevides, participou da 3° etapa do Campeonato Paraense de Karate com quatro atletas e acabou sendo uma das vitoriosas na competição estadual promovida pela Fkepa. Denis Benvindo sagrou-se bicampeão na categoria máster, venceu todas suas lutas.

Yasmim Nascimento conquistou medalha de bronze no kata e a prata no kata na categoria, conquista que lhe assegura o 1° lugar no ranking estadual na Categoria Sênior Divisão Especial e também garante vaga na grande final do Campeonato Paraense que será realizado em novembro.

Jenyfer Souza conquistou medalha de bronze no kumite cadete. Já Ezequias Neto, depois de duas vitórias consecutivas nas eliminatórias, ficou nas oitavas de final na categoria sub-14.

Sua participação serviu de maior incentivo para disputar a Copa Kid no mês de outubro no ginásio da UEPA.

Leonardo Gomes, mesmo inscrito, contudo, não competiu por conta de uma enfermidade que lhe deixou acamado.

“ Nossos atletas seguem treinando para os próximos eventos do calendário 2024 da Fkepa e também as competições de 2025. As aulas de karate são ministradas pelos professores Roque Sergio Sensei e Professor Daniel Lobato Sensei. Os treinos acontecem no Centro de Treinamento Daniel Lobato Fernandes de Artes Marciais no Murinin em Benevides. Já estamos com a programação de matrículas para novos alunos. Qualquer informação pelo contato: 91 981973923″, diz Daniel Lobato, sensei da ATAM. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: ATAM/Divulgação