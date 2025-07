Clássico Regional entre Portel e Melgaço movimentaram o estádio Felizardo Diniz

Foi de fortes emoções no estádio municipal Felizardo Diniz, em Portel, a realização de um grande clássico regional entre as seleções de Portel e Melgaço, reunindo torcedores e famílias em uma tarde de futebol, integração e espetáculo. A abertura do evento ficou por conta do jogo entre as seleções Master.

Em campo, grandes nomes chamaram atenção: pela equipe de Portel, destaque para o prefeito Paulo Ferreira, e por Melgaço, a presença marcante do humorista e influenciador digital Sambique e do prefeito Zé Viegas, que animaram o público presente.

O resultado foi uma vitória da equipe da casa: Portel Master 2 x 1 Melgaço Master.

Na sequência, a partida da seleção principal de Portel apresentou um momento especial: os jovens talentos da seleção mostraram ousadia e qualidade. Apesar do bom desempenho, Portel acabou superado: Portel Principal 0 x 1 Melgaço Principal.

Fechando a programação, o amistoso entre os meninos do São Vicente e o irreverente time dos Gigantes do Norte, formado por atletas de baixa estatura, proporcionou um show à parte, com jogadas plásticas e muita alegria nas arquibancadas. O placar terminou empatado: São Vicente 2 x 2 Gigantes do Norte.

O secretário de Esportes de Portel, Idinor Ferreira, celebrou o sucesso do evento e reforçou o papel do futebol como ferramenta de união entre os municípios marajoaras:

“Esse foi um momento de reencontro entre o esporte e o povo de Portel. O estádio Felizardo Diniz volta a ser um espaço vivo, onde as famílias podem se reunir, torcer e valorizar nossos atletas. A integração com Melgaço fortalece a identidade regional e marca o renascimento do futebol no nosso município”, afirmou.

Quem também marcou presença no clássico foi o secretário de Educação do município, Elias Saraiva, que falou da importância do Esporte e educação andarem juntos. “Certamente quem ganha com isso é população e o município”. disse.

A volta do futebol ao estádio municipal representa mais do que jogos: simboliza a retomada de um espaço público para convivência, cultura e valorização do esporte local, acrescentou Felizardo.

Os prefeitos Paulo Ferreira de Portel e Zé Vieira de Melgaço também se manifestaram, agradecendo pela realização do amistoso e reforçando o desejo de manter viva essa parceria. Em tom bem-humorado, os representantes de cada município já se provocaram amigavelmente, deixando no ar a expectativa para o próximo confronto. A rivalidade continua, mas sempre com respeito, amizade e paixão pelo esporte.

Por: Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato