Operação Verão 2025 reforça segurança nas praias do Pará com mais de 9 mil agentes no primeiro fim de semana de julho

O Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) intensificou as ações da Operação Verão 2025 para garantir a segurança de veranistas que aproveitarão o primeiro final de semana de julho nas praias e balneários do Pará. Com início em 27 de junho, a operação mobiliza mais de 9 mil agentes em 50 localidades do estado.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a expectativa é de aumento no fluxo de pessoas, principalmente em destinos com maior concentração, e por isso a atuação é reforçada para coibir atos criminosos e manter a ordem.

Na saída e entrada de Belém, equipes do Detran, Batalhão de Polícia Rodoviária, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal e órgãos municipais atuam no controle do trânsito e segurança de pedestres e motoristas. A “Lei Seca” está em vigor para evitar acidentes causados por ingestão de álcool ao volante.

O universitário Pedro Henrique Souza destaca a importância da fiscalização desde a saída da capital para garantir uma viagem tranquila até Salinópolis, seu destino neste fim de semana.

Nas praias, Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil realizam atendimentos pré-hospitalares, orientam sobre as tábuas de maré e mantêm equipes de salvamento e resgate.

O monitoramento é reforçado pelo Centro Integrado de Comando e Controle, com bases 24 horas na Praia do Atalaia e em Mosqueiro, onde as imagens das câmeras de segurança são acompanhadas em tempo real para atendimento rápido à população.

A Operação Verão 2025 segue até 4 de agosto, reunindo esforços da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Detran, Seap, órgãos estaduais e municipais de segurança e trânsito, além da Capitania dos Portos.

Imagem: Agência Pará