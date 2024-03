Clube do Remo abate o Amazonas por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde em Belém

O Leão Azul jogou pra valer na partida de ida das Quartas de Final da Copa Verde, na noite desta quarta-feira, 20, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Com gols de Echaporã e Ribamar, a equipe do técnico Gustavo Morínigo venceu a equipe do Amazonas. O jogador Diego Torres descontou para o adversário no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

No próximo sábado, 23, o Leão faz o jogo de volta contra o Amazonas, agora, na Arena da Amazônia, em Manaus. A partida começa a partir das 18h. O time da casa precisa vencer para seguir às semifinais da competição.

Apesar da supremacia do Remo, jogando em casa com o peso de sua torcida, aos 12 minutos, Diego Torres aproveitou um vacilo e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

A partir daí, o Leão começou a trabalhar para reverter a situação. Mantendo o ataque, aos 25 minutos, Echaporã mandou a bola para o fundo da rede. Um a um, tudo igual no Baenão.

Embalado, o Leão levou perigo o tempo todo à defesa de Edson Mardden. Logo aos 41 da primeira fase, Ribamar veio e lacrou a virada do Clube do Remo, fazendo 2 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Voltando do intervalo, o Remo continuou pressionando, agora, com menos força, pois, na vantagem, buscava administrar a situação.

Entretanto, Echaporã acabou pegando o segundo cartão amarelo, o que lhe tirou do gramado. Mesmo jogando com dez elementos, o Remo manteve a situação sob equilíbrio, apesar das investidas do Amazonas contra a trave do goleiro Marcelo Rangel, que fez grandes defesas e foi considerado o herói da partida desta noite.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo