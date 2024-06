Servidores de Belém são capacitados para iniciar a vacinação contra a dengue nesta quarta-feira, 19

A Prefeitura de Belém deu início à capacitação dos servidores da área da saúde para vacinar a população do município contra a dengue. O imunizante estará disponível ao público-alvo a partir desta quarta-feira, 19, em 30 postos de vacinação da capital paraense. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 17, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Participaram cerca de 90 profissionais de saúde da Sesma, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos que atuam nas unidades de saúde onde as vacinas estarão disponíveis. “Como é a distribuição de um imunizante novo na programação de vacinação, é importante que os profissionais que irão atender o público-alvo tenham conhecimento sobre as características do imunizante”, ressaltou a coordenadora de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde.

A capacitação, realizada na Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), foi ministrada pela presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Evelin Plácido, Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo (USP). Ela explicou sobre as características da vacina, como é produzida, como age no organismo, como é o esquema vacinal, do intervalo entre as doses, das possibilidades de reações e como agir nesses casos, além de tirar as dúvidas dos participantes.

“É uma vacina nova no calendário público, então é preciso preparar os profissionais sobre as suas especificidades. Essas capacitações devem ser anuais ou sempre que houver uma atualização nas indicações do programa de imunizações e esse é o momento”, enfatiza Evelin.

Segundo orientação do Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue tem como público-alvo crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, em duas doses com intervalo de 30 dias.

Em Belém, a vacina estará disponível a partir desta quarta-feira, 19h, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17, nos postos de saúde que seguem abaixo:

Distrito Administrativo do Bengui (Daben)

01 – UBS Bengui II – Pass. Maciel, S/N – ao lado da Escola Marilda Nunes;

02 – UBS Cabanagem – Rua São Paulo, S/N, entre ruas São Pedro e Olímpia;

03 – UBS Pratinha – Rod. Arthur Bernardes, Base Naval;

04 – UBS Satélite – Conj. Satélite, WE 08;

05 – UBS Sideral – Rua Sideral, esquina com a Av. Brasil; e

06 – UBS Tapanã – Rua São Clemente, S/N, Tapanã.

Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

07- UBS Águas Lindas – Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

08- UBS Curió-Utinga – Pass. Eng. Alberto Engelhard, Estrada da Ceasa;

09- UBS Marambaia – Rod. Augusto Montenegro, Km 01; e

10- UBS Tavares Bastos – Av. Rodolfo Chermont, Nº 170.

Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

11 – UBS Pedreira – Av. Pedro Miranda, Nº 1346, Pedreira;

12 – UBS Paraíso dos Pássaros – Av. dos Tucanos, S/N;

13 – UBS Providência – Av. Norte, S/N, Val-de-Cans;

14 – UBS Sacramenta – Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

15 – UBS Telégrafo – Rua do Fio, entre as passagens São João e São Pedro; e

16 – UBS Vila da Barca – Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Av. Pedro A. Cabral.

Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

17 – UBS Condor – Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

18 – UBS Guamá – Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

19 – UBS Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N;

20 – UBS Terra Firme – Pass. São João, Nº 170, Terra Firme; e

21 – UBS Cremação – Rua dos Pariquis.

Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

22 – UBS Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840.

Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

23 – UBS Cotijuba – Rua Manoel Barata, S/N, ilha de Cotijuba; e

24 – UBS Outeiro – Rua Manoel Barata, S/N.

Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

25 – USF Aeroporto – Rua dos Passos, S/N;

26 – ESF Carananduba, praça central de Caranamduba; e

27 – UBS Maracajá – Tv. Siqueira Mendes, S/N.

Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

28 – UBS Fátima – Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

29 – CSE Marco – Av. Rômulo Maiorana, 2558, Marco; e

30 – Uremia – Av. Alcindo Cacela, Nº 1421, São Brás.



Texto: Jeniffer Galvão

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação