Indústria paraense do segmento de bebidas busca expandir no Estado e visa apoio junto à Codec

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu em sua sede, em Belém, representantes de uma fábrica do segmento de bebidas. A visita institucional teve como objetivo apresentar o interesse do grupo empresarial em investir no Pará e ampliar sua atuação na região e para isso, buscou suporte técnico à Companhia para orientações sobre o mercado local e política de incentivos.

Reconhecendo as oportunidades de negócios no Pará, a segunda maior engarrafadora do Brasil, considera a Companhia um colaborador estratégico para a expansão de suas atividades industriais no Estado. “A Codec é um parceiro fundamental nesse processo, tanto pela atração de investimentos quanto pela sua capacidade de articulação com outras instituições”, destacou Arthur Ferraz, diretor de relações externas da empresa. “Estamos aqui para discutir nossos planos, entender a visão da Codec sobre a política de incentivos e o cenário econômico, além de buscar apoio nas iniciativas que temos para o Pará”, complementou.

Facilitar o diálogo com investidores que visam se instalar ou mesmo expandir suas atividades no Estado, é uma das missões da Companhia, conforme explica o presidente Lutfala Bitar. “Para além da troca de informações, a reunião proporcionou a criação de um canal de diálogo entre a Codec e a empresa que recebemos hoje. Isso certamente vai abrir um caminho para futuras parcerias e colaborações. A Codec, como agente de desenvolvimento, se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário para que a empresa possa concretizar seus investimentos no Pará, gerando emprego e renda para a população local e impulsionando a economia do estado”, destacou.

mpanhia conta ainda com mais de 17 mil colaboradores, sendo no Pará cerca de 3.850 postos de trabalho (diretos e indiretos) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos, de marcas próprias e de parceiros, para cerca de 400 mil pontos de venda (PDVs). No Pará, a empresa mantém duas fábricas, quatro centros de distribuição, mais de 24 mil pontos de venda e nove distribuidores parceiros.

Texto: Thaline Trindade com supervisão de Tarcya Amorim

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação