Daqui a pouco, o Clube do Remo encara o Amazonas pela partida de ida das quartas de final da Copa Verde, no Estádio do Baenão, a partir das 20h (horário de Brasília), nesta quarta-feira (20). Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Clube do Remo chega para está partida com pé quente, após três vitorias significativas, duas pelas quartas de final do Campeonato Paraense, além da vitória que garantiu a participação da equipe azulina nas quartas de final da Copa Verde. Para hoje, a equipe pretende repetir um bom resultado diante da torcida azulina.

E falando em pé quente, o Amazonas não deixa a desejar. A equipe que está garantida na final do Campeonato Amazonense, eliminou na Copa Verde o Tocantinópolis-TO, e, na Copa do Brasil avançou para a terceira fase.

