Cobra gigante é avistada em canal de Belém e alerta população para risco em áreas urbanas

A aparição de uma sucuri de grandes proporções no canal da Pirajá, no bairro da Pedreira, em Belém, causou alvoroço entre moradores nesta semana. O animal foi visto nadando calmamente na água e logo atraiu a atenção de quem passava. Diante da cena inusitada, autoridades ambientais foram acionadas para lidar com a situação.

O caso não foi isolado. Em Nazaré, uma cobra apareceu no meio da rua, surpreendendo pedestres e comerciantes. Já no bairro do Curió-Utinga, outro réptil foi visto nas proximidades de residências. Em todos os casos, equipes especializadas conseguiram capturar os animais com segurança, sem ferimentos.

Especialistas destacam que o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas, como as cobras, é cada vez mais comum devido à expansão das cidades sobre áreas naturais. Apesar da curiosidade que essas cenas despertam, o contato com esses bichos deve ser evitado. Eles são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, mas podem representar riscos, especialmente em regiões habitadas.

Em março deste ano, um homem desapareceu ao nadar no canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, levantando suspeitas de ataque por cobra. Já na Indonésia, um agricultor foi devorado por uma píton gigante, reforçando a importância da conscientização sobre convivência segura com a fauna silvestre.

As autoridades pedem que, ao avistar animais como cobras em locais públicos, a população mantenha distância e acione imediatamente os órgãos ambientais competentes.

Imagem: Wagner Almeida