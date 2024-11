Codec apoia expansão de fábrica de sanitários ecológicos em Barcarena

Gestores da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) se reuniram nesta terça-feira (05), com representantes da Ativo Amazônia – fábrica especializada em sanitários hidráulicos e soluções ecológicas -, para tratar da expansão da empresa. Com apoio da Codec, a empresa (instalada em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém) quer fortalecer a geração de empregos e impulsionar o desenvolvimento sustentável na região, preparando-se para atender às demandas ambientais da COP 30, conferência mundial sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em Belém, em novembro de 2025.

A Ativo Amazônia atua no setor de locação de sanitários hidráulicos com serviços de manutenção, que incluem limpeza completa, abastecimento de água, sucção dos dejetos, reposição de papel higiênico, papel toalha e sabão líquido, além da limpeza interna e externa dos sanitários, descarte adequado de resíduos e destinação final. Esses serviços visam garantir um ambiente sanitário seguro, reforçando o compromisso da empresa com a sustentabilidade e o bem-estar das pessoas atendidas.

Modelo sustentável – Wilson Souza Medrado Júnior, diretor da Ativo Amazônia, ressaltou a importância da parceria com a Codec e a Prefeitura de Barcarena para a expansão dos projetos da empresa. “Queremos ampliar o alcance de nossos sanitários sustentáveis, 100% ecológicos, que são os únicos do tipo na região e seguem rigorosamente as normas regulamentadoras NR-18, 24 e 31. A ideia é não só contribuir para as metas ambientais da COP 30, mas também apoiar o desenvolvimento de Barcarena como um modelo de sustentabilidade”, informou Wilson Medrado Júnior.

A empresa se destaca como pioneira na introdução do único modelo de sanitário hidráulico ecologicamente correto na região Norte, alinhando suas práticas com as regulamentações ambientais e obtendo licenças da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). “Nosso objetivo é transformar Barcarena em uma cidade referência em gestão ambiental, tratando mais de 99% dos resíduos e contribuindo para o futuro sustentável do Estado e da Amazônia”, acrescentou o diretor.

Ainda de acordo com Wilson Medrado Júnior, a ampliação da fábrica deve gerar cerca de 250 empregos, entre diretos e indiretos.

Protagonismo – A parceria com a Codec visa à criação de novas vagas de emprego e ao alinhamento da região com as melhores práticas ambientais, diante da preparação para a COP 30, fortalecendo o Pará como um dos principais protagonistas em desenvolvimento sustentável no Brasil.

Para o presidente da Codec, Lutfala Bitar, “hoje, ao apoiar a expansão de empresas como a Ativo Amazônia, estamos reforçando o compromisso da Codec com o desenvolvimento sustentável e a geração de oportunidades de qualidade para a população de Barcarena, e de todo o Pará. A iniciativa não só fortalece a economia local, mas também prepara nosso Estado para a COP 30, um evento em que o mundo estará de olho em nosso potencial de liderança em sustentabilidade. Através dessa parceria, promovemos um modelo de desenvolvimento que respeita o meio ambiente e atende às normas mais rigorosas, provando que o Pará pode ser um exemplo de inovação e responsabilidade ambiental”.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação