Confira qual foi o resultado da primeira urna apurada nos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, e sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, empataram no pequeno distrito de Dixville Notch, em New Hampshire, que historicamente é o primeiro a votar no país no dia das eleições.

Os seis eleitores de Dixville Notch votaram à meia-noite e imediatamente depois foi possível certificar o resultado da urna: três votos para Trump e outros três para Harris, um empate que parece confirmar as sondagens que mostram margens muito estreitas nos estados mais importantes nestas eleições.

Em 2020, o atual presidente, o democrata Joe Biden, venceu em Dixville Notch por 5 votos a 0 e os resultados das últimas eleições no pequeno distrito estiveram relativamente alinhados com a tendência nacional.

A tradição de votar nos primeiros minutos do dia das eleições nesta comunidade do nordeste dos Estados Unidos remonta a 1960 e desde então apenas dois líderes obtiveram todos os votos de seus residentes: Richard Nixon, naquele mesmo ano, e Biden em 2020.

As urnas no restante do país começarão a abrir cedo nesta terça-feira (5) e começarão a fechar às 18h, horário do leste dos EUA (20h em Brasília). Se as margens forem muito próximas, como esperado, o país poderá ter de esperar dias pela contagem e apuração de todos os votos nos estados onde a competição será mais acirrada.

A média das últimas pesquisas compiladas pelo portal FiveThirtyEight coloca Trump com uma vantagem de dois pontos no Arizona, enquanto nos demais estados considerados cruciais (Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte e Nevada) as margens são de um ponto ou menos para um dos dois candidatos.

*EFE

Fonte: Pleno News Foto: EFE/EPA/DAVID MUSE