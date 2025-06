Colgate retira pasta de dente do mercado por reações adversas

O creme dental em questão é o Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint.

A Colgate-Palmolive Brasil está descontinuando o creme dental Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. A decisão vem após relatos de efeitos adversos, como inchaço nos lábios, que inclusive levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a interditar cautelarmente o produto.

Por Que a Descontinuação?

Em nota, a empresa informou que a distribuição do creme dental para as lojas foi interrompida no final de março. Apesar dos relatos, a Colgate-Palmolive Brasil ressaltou que o produto não apresenta problemas de qualidade. A decisão, segundo a empresa, é motivada por “investigação conduzida em atenção aos consumidores brasileiros e à Anvisa, tendo por objeto os níveis de aromatizante do produto”.

A Anvisa, na resolução que suspendeu os lotes, destacou que uma das possíveis causas das reações pode ser a inclusão da substância fluoreto de estanho na fórmula. As reações relatadas incluem:

Lesões bucais

Sensações dolorosas

Sensação de queimação/ardência

Inflamação gengival

Edema labial

O Que Fazer se Tiver Reações?

A Colgate recomenda que, caso você perceba “qualquer tipo de desconforto, irritação ou alteração incomum ao utilizar o produto, suspenda o uso imediatamente e entre em contato com o seu dentista”. Para mais informações ou para relatar uma reação, você pode entrar em contato com os canais de atendimento da empresa.

Site: https://www.colgatepalmolive.com.br/contact-us#

WhatsApp: +55 11 972768642

