Com apenas 54 segundos Michel Pereira vence luta do UFC no RJ

Michel Pereira, legítimo representante do sul do Pará, conseguiu uma das vitórias mais espetaculares do ano no card principal do UFC 301, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Como sempre, o Paraense Voador foi com tudo para cima e precisou de apenas 54 segundos para vencer Ihor Potieria.

Michel foi com tudo para cima, derrubou o adversário com um lindo direto de esquerda e, quando Potieria estava no chão, deu uma cambalhota mortal seguida de uma cotovelada no adversário. Com o ucraniano tonto, ele aproveitou e encaixou uma guilhotina.

Não precisou de nem cinco segundos para Potieria cair apagado e a luta ser finalizada. Após a vitória, ele ainda aproveitou para provocar o ucraniano, dançou no octógono, fez um sinal com a mão de uma arma e “atirou” no adversário caído.

(ESPN – Guilherme Sacco, do Rio de Janeiro)