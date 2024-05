Conheça 10 super motivos para incluir a couve no seu cardápio já!

A couve é popularmente conhecida principalmente por duas coisas: acompanhar a famosa feijoada e ser a protagonista dos famosos sucos detox. Ela é uma hortaliça de cor verde escura que promove vários benefícios para a saúde do organismo.

A couve é considerada uma “farmácia viva” por ser riquíssima em compostos bioativos, nutrientes e antioxidantes, sendo também rica em vitamina C, A, fibras e minerais como potássio, cálcio e ferro.

Algo muito bom sobre a couve é que se trata de um vegetal muito acessível, sendo facilmente encontrado em supermercados e feiras.

Confira os dez principais benefícios da couve:

1. Fortalece o sistema imunológico;

2. Ajuda na perda de peso, na verdade não ela sozinha. Mas nutricionistas costumam incluir na dieta por ter boas quantidades de fibras que prolongam a saciedade entre as refeições, ajudando a controlar a fome ao longo do dia;

3. Regula o intestino e melhora a flora intestinal (novamente a fibra);

4. Melhora a saúde dos ossos (por causa dos minerais);

5. Previne o envelhecimento precoce (pelos antioxidantes e vitamina C);

6. Ajuda a prevenir alguns tipos de câncer;

7. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol;

8. Ajuda a proteger o fígado;

9. Previne e trata a anemia;

10. Ajuda no desenvolvimento do bebê na gravidez, pois é rica em ácido fólico, essencial no desenvolvimento da medula óssea do bebê.

Por ser um vegetal bastante versátil, a couve pode ser consumida crua em saladas, refogada, em farofas, bolos, sucos ou no caldo verde, por exemplo. Basta escolher a forma favorita e bom apetite!

Fonte: Pleno News/ Foto: Anna Sulencka/ Pixabay