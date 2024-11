Com jogo do Flamengo, Novo Mangueirão será palco da Supercopa em 2025

O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil neste domingo, 10, por 1 a 0 contra o Atlético Mineiro. O resultado garantiu mais um jogo do time rubro-negro na capital paraense, Belém, para a alegria da torcida flamenguista da região norte e inserindo o Pará na rota dos grandes eventos esportivos e culturais.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou por meio de suas redes sociais, no último domingo, 10, que o Novo Mangueirão será palco da Super Copa Rei, no início de 2025, onde o Flamengo retornará ao gramado do Estádio Olímpico do Pará, Jornalista Edgar Proença.

Conforme o secretário de Estado de esporte e lazer, Cássio Andrade, a confirmação da partida na capital, reforça o comprometimento do Governo do Estado, em inserir o Novo Mangueirão na rota dos grandes eventos esportivos nacional e internacional. “Mais uma vez o Governo do Estado, liderado pelo nosso governador Helder, tem demonstrado o compromisso em destacar o estado do Pará, como referência em palco esportivo, que está pronto para receber diversos eventos nacionais e internacionais, e com a total garantia de conforto e comodidade para os jogadores, equipe técnica e torcedores, pois nós contamos com um equipamento ultra moderno, que atende às exigências técnicas da FIFA e Conmebol”, disse o secretário.

SUPERCOPA REI – A Supercopa Rei é um torneio, disputado entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Série A do ano anterior. O jogo será disputado em 2025 e é decidido em partida única.

Em agosto deste ano, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou, que o Novo Mangueirão receberia a decisão da Supercopa do Brasil do próximo ano. O Flamengo é o primeiro classificado para a Supercopa do Brasil 2025. O Rubro-negro garantiu a vaga após conquistar o título da Copa do Brasil 2024, o time flamenguista agora aguarda pelo vencedor da Série A.

FLAMENGO EM BELÉM – Esta será a segunda vez, após a entrega do Mangueirão, que o Flamengo retorna ao gramado do estádio.

No dia 31 de janeiro de 2024, o time rubro-negro disputou o quarto jogo pelo Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, contra o Sampaio Corrêa, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Na ocasião, o Flamengo venceu o rival por 2 a 0.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação