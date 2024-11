Segurança: Equatorial Pará orienta sobre os riscos de pessoas sem autorização entrarem em subestações de energia elétrica

Somente profissionais autorizados pela Equatorial Pará podem ter acesso aos locais cumprindo todos os procedimentos de segurança.

Imprescindíveis para o bom funcionamento do sistema elétrico, as subestações são instalações elétricas de alta potência, contendo equipamentos para transmissão e distribuição de energia elétrica, e exigem cuidados não apenas dos técnicos especializados, mas também da sociedade que vive no entorno. Desta forma, a Equatorial Pará alerta: acidentes, danos elétricos e, até mesmo o desligamento de uma cidade podem e devem ser evitados, como o que aconteceu no dia 26 de outubro, em Bujaru, Nordeste do estado, depois que cabos foram furtados da subestação local e o município teve o fornecimento interrompido.

A Regional Nordeste, da Equatorial Pará, que abrange 55 municípios, possui 36 subestações que atendem todos os municípios do Nordeste do estado, região do Salgado e Baixo-Tocantins. Elas são importantíssimas pois viabilizam toda a cadeia de distribuição de energia.

Apenas profissionais habilitados e autorizados pela distribuidora podem acessar as subestações. Devido ao elevado nível de tensão no local, existe o risco de choques graves e até fatais, sem mesmo tocar nos equipamentos ou condutores. Isso porque eles formam um arco elétrico que pode chegar a até um metro de distância, atingindo qualquer pessoa que esteja neste perímetro.”

Crianças e adolescentes que brincam próximos às Subestações também devem tomar cuidado, e não entrar nos locais para recuperar pipas ou bolas, por exemplo. A ação é extremamente perigosa, pois geralmente o brinquedo cai no meio dos equipamentos.”

“As crianças e adolescentes não têm a devida ideia dos riscos que correm ao entrar em uma subestação de energia. Cabe também aos pais ficarem muito atentos à brincadeira dos filhos. Em hipótese nenhuma uma pessoa pode entrar naquela área sem a presença de uma equipe da distribuidora, com a devida autorização e com a utilização de EPIs”, é o que comenta Elton Lucena, da área de segurança da Equatorial Pará.

Outra dica da Equatorial é não descartar nenhum material próximo e nem dentro dos locais onde as subestações estão instaladas. O ato de vandalismo pode danificar aparelhos essenciais para o bom funcionamento do sistema, fazendo que que a proteção desligue as máquinas imediatamente.

“É terminantemente proibida a utilização dos muros das subestações como divisórias de outros imóveis ou cercas como varais de roupa. Também é expressamente proibido o descarte de lixo ou outros materiais nos limites das subestações. Muitas pessoas não apenas jogam os resíduos, como muitas vezes colocam fogo, o que aumenta consideravelmente o risco de acidentes e desligamentos”, destacou o Executivo de Manutenção de Alta Tensão, da Regional Nordeste, Alberto Amorim.

Caso alguma pessoa flagre qualquer um desses comportamentos, deve ligar imediatamente para a Equatorial Pará, por meio do telefone 0800 091 0196.