Arcon discute com representante de Câmara Técnica avanços no mercado de gás no Pará

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) recebeu, nesta sexta-feira (12) a visita de Vladimir Paschoal, coordenador da Câmara Técnica de Petróleo e Gás da Associação Brasileira de Agências de Regulação (Abar), em Belém. A reunião foi estratégica diante da reestruturação da Arcon, que iniciou a regulação da distribuição do gás natural no Pará.

“Estamos na abertura do mercado, e a troca com outros reguladores é importante para aproveitarmos as oportunidades tanto no cenário regional, quanto nacional e internacional”, informou Euripedes Reis, diretor-geral da Arcon.

O início da operação de distribuição do gás este mês foi viabilizado após a entrega do primeiro terminal de gás natural do Pará, em Barcarena, na Região de Integração Tocantins. A estrutura permitirá alternativa de geração de energia inicialmente para o complexo industrial do município e, posteriormente, para outros perfis de consumidores.

“Vamos iniciar esse trabalho para desenvolver a regulação do gás e, apesar das grandes diferenças geográficas que temos enquanto estados, entre o Rio de Janeiro e o Pará, por exemplo, o momento da regulação é semelhante”, disse Vladimir Paschoal, que também é conselheiro regulador da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

A articulação entre as agências favorece a dinamização dos mercados nos diversos segmentos. A Abar tem como objetivo promover a mútua colaboração entre as associadas e os poderes públicos, na busca do aprimoramento da regulação e da capacidade técnica, contribuindo para o avanço e a consolidação da atividade regulatória em todo o Brasil.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Arcom PA