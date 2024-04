Belém chega a 2.700 alunos concluintes de cursos no programa Donas de Si

A Prefeitura de Belém atingiu a marca de 2.700 pessoas qualificadas gratuitamente pelo programa Donas de Si. No final da tarde da sexta-feira, 19, 28 alunos concluíram os cursos de Preparo de Pizzas e Preparo de Hambúrguer Gourmet, em Mosqueiro, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do distrito.

Os cursos foram ministrados por meio do contrato firmado entre o Banco do Povo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). As aulas aconteceram entre os dias 15 e 19, no Cras da ilha. A ação integra a programação preparatória do Festival Gastronomia nas Ilhas, que acontecerá em Mosqueiro, nos próximos dias 4 e 5 de maio.

Os cursos atenderam moradores de Mosqueiro, incluindo pequenos empreendedores individuais, como Solina Barbosa, de 47 anos, beneficiária do Bolsa Família, mãe de dois filhos, que mora no bairro do Murubira e atende encomendas de bolos, doces e salgados. “Foi muito bom os cursos terem atendido os pequenos. Não somos donos de restaurantes ou de lanchonetes. Não temos recursos para nos qualificar. Precisamos muito desse apoio”.

Outro participante foi o Paulo Gilberto Furtado, de 52 anos, do bairro do Maracajá, que possui um trailer na praça Matriz de Mosqueiro. “Esse curso me proporcionou um conhecimento maior (em relação) do que eu já produzia. Vou fazer novos sabores, novos produtos. Vai me ajudar muito no meu empreendimento a conquistar novos clientes”, disse.

A coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, antecipou que o Donas de Si chegará a 4 mil alunos concluintes até o final do ano. O programa foi iniciado em 2021 e, hoje, mantém cursos de qualidade contratados junto ao Senac e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), cujos certificados têm validade em todo o país e também em Portugal e nos países do Mercosul, abrindo as portas para o empreendedorismo e o mercado formal.

“O Donas de Si foi criado pela Prefeitura de Belém para apoiar a autonomia econômica das mulheres, mas já atende também homens, mesmo que elas ainda sejam a maioria do público atendido. Estamos trazendo oportunidade para melhorar a vida das pessoas com cursos rápidos que tem potencial de geração de renda imediata”, destacou Georgina.

O Festival Gastronomia nas Ilhas é coordenado pela Codem, que oferecerá outros cursos em Mosqueiro.

Novas turmas

Entre os últimos dias 15 e 17, o Banco do Povo de Belém realizou a inscrição para o preenchimento de 302 vagas do programa Donas de Si, distribuídas em 18 turmas de 16 cursos do Senac e do Senai. Todas as vagas foram preenchidas e houve cadastro de reserva com o público excedente.

Os cursos mais procurados foram Cuidador de idoso, Cuidador infantil e Excel, Eletricista instalador predial e Soldador a Arco Elétrico e Oxiacetilênico.

As primeiras turmas terão as aulas iniciadas na próxima segunda-feira, 22: Barista, Maquiagem para pele negra, Corte de cabelo com máquina e Cuidador de idoso e Cuidador infantil, estes, com aula no Senac; além de Modelista e Costureiro do vestuário industrial, com duas turmas de cada, e Mecânico de refrigeração e climatização residencial, este pelo Senai.

Enquanto isso, o Banco do Povo segue realizando o atendimento do cadastro de reserva formado na inscrição realizada em janeiro deste ano. Na próxima segunda-feira, vai iniciar mais uma turma de Camareira- técnicas de limpeza e arrumação. Além disso, estão em sala alunos de Agente de limpeza e conservação, Manutenção de notebook e Informática básica. E, ainda, serão abertas novas turmas de cadastro de reserva para Design de sobrancelhas, com embelezamento de cílios; Doces e salgados, para festa; e Aperfeiçoamento em modelagem de uniformes.

Em paralelo, o Banco do Povo continua direcionando turmas para o atendimento de públicos vulneráveis, como, atualmente, o curso de Inglês para comerciários com os públicos atendidos pelas Coordenadorias da Mulher (Combel), da Diversidade Sexual (CDS) e Antirracista (Coant).

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém Foto: Ascom Banco Do Povo