Confira documentos, inclusive digitais, que podem ser usados no dia da prova do CPNU 2

Domingo, dia 5 de outubro, acontece a prova objetiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). E a transformação digital em curso pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos auxilia as pessoas candidatas durante o procedimento de identificação. Em conformidade com o edital, documentos eletrônicos oficiais são aceitos como forma de identificação, desde que apresentados no aplicativos com login GOV.BR e obedecendo os requisitos previstos. Essa medida confere modernidade ao processo seletivo, mantendo segurança e equivalência entre candidatos.

Documentos digitais admitidos

De acordo com o edital do CPNU 2, serão permitidos os seguintes documentos digitais:

e-Título (título de eleitor digital)

Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital)

Carteira de Identidade Digital – quando disponibilizada oficialmente pelo estado emissor

Os documentos devem ser apresentados exclusivamente nos aplicativos oficiais com o login GOV.BR. Capturas de tela, PDFs, fotos ou cópias digitais não serão aceitas.



Além disso, o documento deve conter foto legível e estar em condições de permitir a identificação. A pessoa candidata deve garantir que o dispositivo eletrônico esteja com bateria suficiente para exibir o documento no momento da entrada no local de prova.

CONTA GOV.BR

A conta GOV.BR é o meio de identificação digital do cidadão junto aos serviços públicos federais. Por meio dela, o usuário acessa serviços, documentos digitais e realiza autenticações.

A conta possui diferentes níveis de segurança e confiabilidade:

Nível Bronze: acesso inicial, com funcionalidades restritas.

Nível Prata: permite acesso a serviços mais sensíveis e apresentação de documentos digitais mais robustos.

Nível Ouro: nível máximo de segurança e acesso pleno às funcionalidades digitais, serviços e Informações do Brasil

Para subir de nível, o usuário pode realizar verificação por meio de reconhecimento facial, validação com contas bancárias credenciadas ou comprovação de identidade nos canais oficiais.

Fonte:Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República