Congresso Internacional do Alumínio debate os desafios do setor

A Alubar, maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e maior produtora de vergalhões e ligas de alumínio do continente americano, é uma das empresas patrocinadoras do 9º Congresso Internacional do Alumínio. O evento, promovido pela Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), será realizado nos dias 9 e 10 de abril de 2024, no Hotel Unique, em São Paulo, SP.

O objetivo do evento é reunir empresas da cadeia produtiva do alumínio, profissionais, autoridades acadêmicas e de órgãos públicos, instituições internacionais e sociedade civil para debater assuntos como a transição energética para uma economia de baixo carbono, o incentivo à circularidade dos produtos e a ampliação do emprego do alumínio em novas indústrias, baseado nas suas vantagens competitivas e potencial de garantia de um futuro mais sustentável.

Considerado o maior evento do setor na América Latina, uma das novidades deste ano é que, em vez de uma feira comercial, ele contará com uma exposição imersiva, onde serão apresentados, de forma interativa e lúdica, todos os elos da cadeia do alumínio.

A Alubar, que é uma empresa associada à ABAL, levará seus produtos para demonstrar como o alumínio é utilizado no setor de energia. Além disso, o Gerente de Projetos Industriais da empresa, Ulysses Rodrigues, será mediador e avaliador na sessão técnica “Desenvolvimento de processos e produtos”, que ocorrerá na quarta-feira, 10 de abril, das 8h50 às 10h35.

Para o CEO da Alubar, Maurício Gouvêa, debater sobre o alumínio tem importância estratégica para a sustentabilidade do planeta. “Trata-se de um metal essencial à vida no século XXI, porque possui uma infinidade de aplicações e também pode ser reciclado por um número indeterminado de vezes. No setor elétrico, ele é a melhor opção para fabricar os cabos elétricos para linhas de transmissão e distribuição, o que permite levar energia a todos os cantos do país, com segurança e qualidade”, explica.

Projeções de organismos internacionais apontam para uma tendência de aumento da demanda global de produtos de alumínio na ordem de 40% até 2030. Parte dessa demanda vem do próprio setor elétrico, que busca utilizar fontes de energia menos poluentes que os combustíveis fósseis e necessita escoar a produção dos novos parques energéticos com condutores elétricos de alumínio. “Hoje, vários países investem na diversificação de suas fontes de energia. O Brasil tem visto um aumento nos parques eólicos e solares, sobretudo na região Nordeste, e as linhas de transmissão com cabos de alumínio serão essenciais para que essa produção chegue até os locais onde há mais demanda por energia”, ressalta Maurício Gouvêa.

PROGRAMAÇÃO

O tema central desta edição é “Juntos, construindo um futuro de infinitas possibilidades e transformações”. A programação contará com painéis divididos em quatro eixos temáticos: Juntos, Somos Potência, sobre competitividade e tendências; Juntos, Somos Inovação, com debates a respeito da tecnologia, inovação e indústria 4.0; Juntos, Somos Sustentabilidade, abordando a descarbonização, economia circular e relações com a comunidade; e Juntos, Somos Transformação, que tratará especialmente sobre desenvolvimento humano, diversidade e inclusão.

SERVIÇO

Data: 09 e 10 de abril de 2024

Horário: 8h às 18h

Local: Hotel Unique

Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 4.700, Jardim Paulista, São Paulo/SP

Mais informações: congressoaluminio.com.br

Imagem: Divulgação