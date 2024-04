CIIR promove Feira Braille nesta segunda-feira, 8: Uma oportunidade para conhecer o universo da leitura tátil

Para celebrar o “Dia Nacional do Braille”, na próxima segunda-feira (8), o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, realizará a “Feira Braille” onde acontecerá troca de experiências entre profissionais da instituição e a comunidade assistida.

A programação contará com exposição de recursos de escrita Braille; presentação musical com reabilitando do Centro; vivência de pessoas com deficiência visual; arte para pessoa cega ver; e roda de conversa que abordará o tema: “Atendimento à pessoa com deficiência.

Serviço:

“Feira Braille”

Data: 08.04.2024

Horário: 09h00 às 11h00

Local: Bloco C do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR)

Endereço: O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1.000, em Belém.

