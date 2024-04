Copa Brasil de Muaythai 2024: Competição agita São Paulo a partir de sexta-feira (05)

Começa na próxima sexta-feira (05), a Copa Brasil de Muaythai 2024, na Expo Center Norte – Arnold South America Festival, na cidade de São Paulo. O evento está sendo organizado pela Associação de Lutas do Estado de São Paulo, e ocorrerá até o dia 7 de abril. O evento que reunirá atletas de diversos cantos do Brasil, vai contar também com a participação de 31 atletas, 11 técnicos e 5 árbitros paraenses.

A competição vai contar com disputas do juvenil (16 a 17 anos) e adulta elite (18 a 40 anos). A expectativa da organização é que 100 atletas participem das 50 lutas casadas.

Medalhas personalizadas serão entregues para cada atleta que entrar no ringue e a chance de disputar um dos quatro cinturões interestaduais em jogo: 60kg, 67kg, 71kg e 81kg. Os campeões das lutas especiais receberão bônus em dinheiro e as equipes com melhor desempenho no ranking geral serão premiadas com troféus: campeã, vice-campeã e terceiro lugar.

Sobre o Muaythai

Conhecido como “Boxe tailandês”, arte marcial originaria da Tailândia, o muaythai é conhecido por sua intensidade e combinação de socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Valido tanto como uma forma de treinamento físico quanto como um esporte.

Foto Ilustração: Reprodução instagram Julianaleitemt