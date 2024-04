Considerado um dos maiores sanfoneiros da história, Maestrinho trabalhou com grandes nomes da música nacional

O acordeonista, cantor e compositor, Luan Estilizado, um dos mais populares forrozeiros do país e conhecido pelos sucessos de “Erro Que dá Certo” e “Tá Faltando Eu”, firmou parceria com Mestrinho, um dos maiores sanfoneiros da história, para auxiliar na produção das músicas do novo projeto.

Com projetos com inúmeros artistas renomados da música brasileira, como: Dominguinhos, Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, Elba Ramalho, Rosa Passos, Antônio Barros e Cecéu, Zélia Duncan, entre muitos outros, Mestrinho atualmente segue carreira solo e acompanha Gilberto Gil em suas turnês.

Com 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, 894 mil inscritos no Youtube, Luan também faz parte do projeto À Vontade, ao lado dos amigos Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar, onde trazem grandes sucessos da música nacional para versões de forró.

Luan Estilizado e Mestrinho firmam parceria para novo projeto

