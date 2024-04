Filho e viúva de Gal Costa transformam entrevista em jogo da discórdia: “Mercenária e víbora”

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, e o filho da cantora, Gabriel Burgos, voltaram a trocar acusações enquanto se enfrentam judicialmente pela herança da artista. A entrevista dos dois ao Fantástico, nesse domingo (31/3), virou um verdadeiro jogo da discórdia: a empresária reforçou a versão de que era companheira de Gal há 24 anos, enquanto o filho de Gal a chama de mercenária.

“A cumplicidade que nós tínhamos era muito grande. O amor maior ainda. Eu sei que Gal me amava muito”, disse Wilma. Ela ainda afirmou que é invejada pelos outros, ao se descrever em terceira pessoa: “[Wilma é] extremamente maravilhosa. Uma pessoa do bem. Essa coisa de inveja eu tenho há muitos anos, porque como eu era a mais bonita da turma, as meninas me odiavam. É difícil ser mais bonita que os outros”.

Gabriel, ao descrever a empresária, optou por palavras bem diferentes e voltou a apresentar sua versão de que elas eram apenas amigas: “Mercenária, mentirosa, víbora e maluca. Ela falava que até a minha mãe tinha inveja dela (…) Elas tiveram uma relação bem breve, ela virou empresária da minha mãe. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum relacionamento além da amizade e trabalho (…) [Wilma afirma que teve relacionamento com Gal] apenas para ser herdeira junto comigo. Para ela poder pegar uma porcentagem do dinheiro”, afirmou.

O jovem disse ainda que foi coagido por Petrillo a assinar o documento que atestou a união estável delas. Ele ainda relatou que elas brigavam sempre e o que o relacionamento das duas era “tóxico.”

Burgos também contesta a versão oficial da morte de Gal: “Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca. Foi tudo muito repentino”. Embora não acredite que a empresária mataria a mãe, ele quer exumar o corpo para encontrar respostas. Em seguida, pretende levar o corpo para o Rio de Janeiro, para realizar o desejo dela de ser enterrada na cidade.

O jovem também quer saber onde estão os bens da mãe. Wilma diz que ele está sendo manipulado pela namorada, que é 30 anos mais velha, e que não há uma grande herança em disputa. “Eu não tenho raiva do Gabriel, não. Porque eu sei que não é dele. Eu sei que é essa mulher”, disse.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Reprodução/TV Globo