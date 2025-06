João Fonseca “ganha” vaga em Eastbourne e é confirmado na Basileia

Temporada do tênis entra na reta final da gira na grama

Gustavo Abraão, da CNN

A sexta-feira (20) trouxe importantes novidades para a sequência da temporada do tenista brasileiro João Fonseca.

O carioca contou com desistências para entrar diretamente no Lexus Eastbourne Open, na Inglaterra.

As qualificatórias do ATP 250 começam neste sábado (21), enquanto o início da chave principal será na semana que vem.

Ainda não, porém, adversário ou caminho confirmado para João Fonseca.

Além disso, a organização do Swiss Indoors Basel, na Suíça, confirmou a participação do brasileiro no ATP 500 de 18 a 26 de outubro.

Eliminado na terça-feira (17) na estreia do ATP 500 de Halle, na Inglaterra, nas disputas individual e de duplas, João Fonseca está na reta final da gira na grama.

Daqui a dez dias, a partir de 30 de junho, começa o único Grand Slam na grama, Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, em que está garantido na chave principal.

Foto: DIvulgação/ Instagram