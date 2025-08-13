quarta-feira, agosto 13, 2025
Corrigida a tarifa de táxi defasada há mais de dez anos em Belém

O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou ontem, terça-feira, 14, uma medida aguardada há mais de uma década pelos taxistas da capital paraense: a atualização da tarifa do serviço. A medida garante melhores condições de trabalho para a categoria, possibilita a renovação da frota e assegura um transporte de qualidade para a população.

O decreto que oficializa o reajuste foi assinado pelo prefeito durante cerimônia realizada no Palácio Antônio Lemos, com a presença de representantes do Sindicato dos Taxistas de Belém e de lideranças da categoria. O momento marcou o encerramento de um longo período de defasagem tarifária que comprometia a sustentabilidade do serviço.

“São mais de dez anos que a categoria almejava pela reparação histórica e nós entendemos que esse era um momento importante de valorização. Sobretudo, de garantia de um transporte de qualidade, garantia para que esses taxistas que têm família possam ter uma qualidade de vida melhor”, destacou o prefeito Igor Normando.

O reajuste incidirá apenas sobre o valor por quilômetro rodado, um aumento de 36%, mantendo inalterado o valor da bandeirada inicial. O estudo técnico que embasou a decisão foi realizado pela Diretoria de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), utilizando a metodologia do Manual de Administração dos Serviços de Táxi da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), e aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal de Transporte.

O titular da Segbel, Luciano de Oliveira, reforçou que a correção também abre caminhos para avanços concretos no serviço. “Essa correção é decisiva para termos a renovação de frota, que tinha ficado para trás com o congelamento da tarifa. Agora vamos trabalhar com a categoria na melhoria da frota para atender aos regulamentos e garantir uma prestação de serviços melhor em Belém”, explicou.

Para que a mudança seja aplicada de forma imediata e segura, será disponibilizada pelo Sindicato dos Taxistas de Belém uma tabela de conversão que deverá servir de referência até que todos os taxímetros sejam reprogramados. Com a medida, a Prefeitura de Belém corrige uma defasagem de mais de dez anos e cria condições para que o serviço de táxi continue sendo uma alternativa de transporte eficiente e confiável para a população.

A presidente do sindicato, Eliete Gonçalves, celebrou a conquista. “Estamos muito contentes com o anúncio. Depois de tantos anos, finalmente vamos poder reestruturar nossa categoria e garantir um melhor sustento para nossas famílias”, enfatizou.

Fonte e imagem: Agência Belém

