De graça! Inscrições abertas para cursos online de empreendedorismo digital

Fruto da parceria entre o Pará e o Ceará, projeto Jovens Empreendedores Digitais estimula o surgimento de novos negócios e contribui para a geração de renda nos municípios paraenses.

O projeto Jovens Empreendedores Digitais (J.E.D.I) está com inscrições abertas para jovens de 16 a 29 anos que buscam qualificação profissional com foco no mercado do empreendedorismo digital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site: linktr.ee/jovensempreendedoresdigitais. As vagas são limitadas.

O projeto Jovens Empreendedores Digitais (J.E.D.I) vai capacitar 15 mil jovens paraenses. É resultado da parceria entre o Instituto Federal do Ceará (IFCE), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Senado Federal. No Pará, a coordenação é liderada pelo professor Gleydson Oliveira. O coordenador-geral nacional é o professor Igor Pain.

Ao todo, 53 municípios paraenses serão contemplados (veja a relação no final do texto). As primeiras turmas virtuais iniciam no período de 25 de agosto a 4 de setembro de 2025. A iniciativa qualifica, gera renda, estimula o protagonismo juvenil e promove inclusão produtiva e desenvolvimento regional.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A formação dos alunos será conduzida por uma equipe de professores do Pará e do Ceará, por meio de uma plataforma de ensino a distância, acessível por computador e celular. Além da certificação gratuita, os alunos terão à disposição conteúdos práticos e estratégicos sobre negócios digitais, marketing, uso de ferramentas tecnológicas, UI/UX, e-commerce, copywriting, tráfego pago e técnicas de vendas.

Com base em uma gestão colaborativa entre os estados do Pará e do Ceará, o projeto integra expertises complementares para sua execução. A equipe do Pará será responsável pela elaboração dos conteúdos pedagógicos e metodológicos, enquanto as equipes do Ceará vão desenvolver e manter a plataforma de ensino a distância que hospedará os materiais e garantirá o acesso dos participantes.

Municípios atendidos pelo projeto Jovens Empreendedores Digitais:
Polo 1 – Ananindeua, Belém, Benevides, Breves, Castanhal, Marituba, Portel, Santa Izabel do Pará, Vigia.
Polo 2 – Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Tomé-Açu.
Polo 3 – Bragança, Capanema, Capitão Poço, Curuçá, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Viseu.
Polo 4 – Dom Eliseu, Itupiranga, Marabá, Paragominas, Rondon do Pará, Ulianópolis.
Polo 5 – Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu, Tucumã.
Polo 6 – Altamira, Breu Branco, Itaituba, Jacundá, Novo Repartimento, Pacajá, Tucuruí, Uruará.
Polo 7 – Alenquer, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Santarém, Terra Santa.

Foto: Divulgação

