“Quem você ama mais?” Pedro Pascal responde a ligação surpresa de Dakota Johnson e Chris Evans

Elenco de “Amores Materialistas” mostra que a amizade vai além do roteiro

Chris Evans, Dakota Johnson e Pedro Pascal provaram que a amizade construída durante as filmagens de “Amores Materialistas” é real e cheia de descontração. O trio tem compartilhado momentos hilários e fofos nas redes sociais, mostrando que a química entre eles vai muito além das telas.

Em um vídeo que viralizou na internet, Dakota Johnson e Chris Evans surpreenderam a web ao fazer uma ligação de “boa noite” para Pedro Pascal. O momento, que gerou muitas risadas e comentários dos fãs, é uma prova de que a conexão do elenco é genuína, transformando colegas de trabalho em grandes amigos.

Sinopse

Novo filme de Celine Song (“Vidas Passadas”), Amores Materialistas acompanha uma casamenteira chamada Lucy (Dakota Johnson), que se envolve num triângulo amoroso complicado. Apesar de ainda nutrir sentimentos pelo garçom aspirante a ator John (Chris Evans), a jovem começa a se relacionar com um homem rico chamado Harry (Pedro Pascal), irmão do noivo de um casal que juntou com sucesso. Harry é o partido perfeito, mas, ao reencontrar com John uma noite, Lucy se vê balançada pelo antigo amor imperfeito.

