Cosanpa aprimora abastecimento de água em Faro, no Baixo Amazonas

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) segue investindo em estratégias para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços nos 52 municípios de atuação no estado. Nesta semana, equipes técnicas atuaram na manutenção e troca de equipamentos do sistema de abastecimento de água instalados na cidade de Faro, na região oeste do estado.

Os serviços foram concluídos na quinta-feira, 31, e envolveram uma complexa logística de trasporte das peças por vias terrestres e fluviais.

Segundo Carlos Pedroso, coordenador dos serviços de água da Cosanpa, na região do Baixo Amazonas, o trabalho realizado envolveu a substituição de equipamentos com elevado tempo de uso.

“Após vencermos as etapas de transporte dos equipamentos, o serviço em Faro avançou para a retirada da bomba que estava em atividade. Em seguida, instalamos uma mais nova e mais moderna, que vai garantir uma maior produção de água sendo bombeada do poço”, explicou Carlos Pedroso.

Com mais de 8 mil habitantes, o município de Faro é um dos impactados pela intensa seca que atinge a região Oeste do Estado. A melhoria no sistema de captação da água é uma das estratégias da Cosanpa que, desde setembro, mantém um grupo de trabalho para monitorar e reduzir os efeitos da falta de chuvas nos municípios de atuação.

“Mesmo com as dificuldades ocasionadas pela situação climática instalada da região, temos conseguido, com apoio do Governo e conhecimento técnico das nossas equipes, garantir o abastecimento de água e executar as melhorias necessárias nos diferentes de captação e distribuição”, disse José Fernando Gomes Júnior, presidente da Cosanpa.

Fonte e imagem: Ascom/Cosanpa