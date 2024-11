Santarém esteve representada no Fórum de Conselhos Estaduais e Municipais de Políticas sobre Drogas

Os membros do Fórum de Conselhos Estaduais e Municipais de Políticas sobre Drogas participaram do 9º Congresso Internacional Freemind, que aconteceu de 29/10 a 01/11, no município de Serra Negra, interior de São Paulo. O Congresso Internacional Freemind é um dos cinco maiores eventos da América Latina dedicados ao debate sobre dependências, vícios e o uso de álcool e outras drogas.

Foi uma oportunidade ímpar para os membros dos conselhos estaduais, distritais e municipais de políticas sobre drogas se atualizarem sobre os mais recentes estudos e práticas na área, além de estreitarem laços e trocarem experiências com profissionais de todo o mundo que atuam na prevenção e tratamento do uso de substâncias.

O Sargento PM e vice-presidente do do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, Glauber Mota, representou o município de Santarém.

“Com muita honra e satisfação nós representamos o município de Santarém, que é especificamente o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, em que o governo federal, o Conselho Estadual de Drogas (Coned), está presente, não só do nosso estado, mas, também, de todos os estados do Brasil, para discutir temas de trabalhos que estão sendo realizados, de ferramentas que estão sendo utilizadas nos conselhos. Estamos felizes e ficamos mais felizes em poder contribuir para esse reconhecimento no interior do estado do Pará, o conselho municipal sobre drogas sendo destaque aqui através dessas ações que são realizadas no município. Ficamos felizes em colaborar e agradecemos ao congresso Freemind que deu essa oportunidade para que pudéssemos partilhar as ações que temos, a parceria da prefeitura e dos demais órgãos”.

“Sem dúvidas, Santarém, que já desenvolve um importante trabalho no enfrentamento às drogas no município, ganha muito em poder socializar as nossas práticas e fortalecer a troca de ideias, para fomentar a criação de políticas públicas mais eficazes e assim enfrentar essa problemática. O Conselho de Políticas sobre Drogas é um dos oito importantes conselhos, ligados à Semtras e que vem sendo referência para muitos municípios estarem participando desse grande evento. O município ganha muito em poder continuar trabalhando nesse enfrentamento,” avaliou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

