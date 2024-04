Criminosos sequestram van que levava pacientes para hospital

Criminosos sequestraram uma van que transportava pacientes para um hospital do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (9). O veículo, que prestava serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, foi abordado na Avenida Brasil, mais precisamente na altura de Bonsucesso.

Segundo informações do portal G1, os suspeitos exigiram que a van mudasse de destino e os levasse até uma comunidade de Acari, na Zona Norte da cidade. Ao chegar no local, eles deixaram as vítimas na rua e levaram o veículo, que possui rastreador.

Entre os ocupantes, estavam três pessoas que seriam levadas para receber tratamento médico no Hospital Federal de Bonsucesso, o motorista e uma profissional de saúde.

Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, ninguém ficou ferido, e um automóvel da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro resgatou as vítimas.

O caso está sendo investigado pela 39ª DP (Pavuna).

