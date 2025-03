Cultura – Abrajet-PA completa 19 anos e é homenageada pela Assembleia Legislativa do Pará

Uma sessão solene especial realizada pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) na segunda-feira, 17, comemorou os 19 anos de atuação da Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo – Abrajet, subseção Pará. A entidade, sem fins lucrativos, reúne jornalistas e comunicadores dedicados à promoção das belezas naturais e do potencial turístico do Estado.

“Os profissionais da Abrajet não apenas escrevem sobre o nosso turismo, eles vivem o turismo. Eles percorrem cidades, ilhas, comunidades ribeirinhas, feiras, mercados, festivais, entre outros. Conhecem cada detalhe da nossa terra, das águas do Tapajós ao Círio de Nazaré, das praias do Marajó às tradições dos povos e das florestas. São esses profissionais que, com sensibilidade, nos fazem enxergar o Pará pelos olhos de quem o ama. Com sua comunicação poderosa, que alcança mais de 1,5 milhão de pessoas, os jornalistas da Abrajet transformam simples reportagens em convites para explorar o que há de melhor no nosso Estado. Seja na TV, nas redes sociais, nas rádios, nos sites ou nas revistas, cada publicação é um chamado para conhecer, valorizar e se encantar com o Pará”, afirmou o deputado estadual Fábio Freitas, idealizador da sessão solene.

Atualmente, a Abrajet-PA conta com 23 profissionais, entre jornalistas, fotógrafos e repórteres cinematográficos, e tem como presidente Isa Arnour. Durante seu pronunciamento, ela reafirmou o compromisso da entidade em continuar trabalhando pela valorização do turismo no Estado.

“Ao longo desta trajetória, enfrentamos diversos desafios para comunicar ao Brasil e ao mundo as belezas turísticas do nosso Pará. Porém, nenhum desses desafios tirou o brilho dos olhos dos nossos associados, que doam de forma voluntária seu tempo e seu profissionalismo a fim de cumprirmos a nobre missão de comunicar e promover o turismo paraense” disse a presidente Isa Arnour, durante seu discurso.

Durante a sessão, os profissionais da Abrajet foram homenageados pela Assembleia Legislativa com um certificado, reconhecendo os serviços prestados ao Estado, especialmente na promoção e divulgação do turismo paraense. A entidade também agraciou autoridades e parceiros com o diploma de “Amigo da Abrajet”.

A região do Xingu, situada no coração do Pará, tem conquistado cada vez mais destaque por seu vasto potencial para o turismo de aventura e ecoturismo, com ênfase na pesca esportiva. Recentemente, com o lançamento da rota de visitação “Cacau ao Chocolate”, a região se consolida como um novo e promissor destino turístico. Wilson Soares, comunicador e associado da Abraejt, foi um dos agraciados pela Alepa pelo trabalho que desenvolve na região do Xingu. Outro profissional do jornalismo agraciado foi Ray Nonato. Com Mais de quatro décadas registrando e divulgando Amazônia, Pará e o Marajó, Ray Nonato já realizou mais de 31 exposições fotográficas não só nacionais como internacionais, tanto que já está programada para o Rio de Janeiro, a segunda edição da exposição fotográfica Ilha do Marajó Pará 2025 com destaque para o município homenageado, Portel, amostrando, através das imagens, todas as belezas naturais turísticas como balneários, ilhas, igarapés e praias, como a nova sensação do Marajó que são a praia do Tucano e a praia para o Cará, além do cotidiano do ribeirinho.

EXPOSIÇÃO

A exposição fotográfica vai ser apresentada na Associação Brasileira de Arte Fotográfica – ABAF e na feira de Cultura da Praça São Salvador, em Laranjeira. Também essas imagens vão ser expostas em Belém e no município de Portel. Farão parte da exposição da Amazônia Viva, que vai ser realizada em maio no Shopping Metrópole, em Ananindeua e mais em outros locais que estão sendo fechados não só no Brasil como fora. A exposição tem um total apoio da ABRAJET Pa, ABRAJET BRASIL, prefeitura de Portel, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – SECELTA.

A sessão solene contou com a presença de deputados, representantes da Secretaria de Estado de Turismo, empresas e órgãos ligados às atividades turísticas, além de convidados dos associados da Abrajet/PA.

Fotos e Texto: Abrajet/PA / Celso Lobo / associado da Abrajet/PA