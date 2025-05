Cultura e sustentabilidade: Arraial do Pavulagem divulga agenda oficial para a quadra junina de 2025

Com o tema “Arraial da Floresta”, o tradicional Arraial do Pavulagem está de volta às ruas de Belém com uma programação que celebra a cultura popular amazônica e reforça o compromisso com a sustentabilidade. A 38ª edição dos cortejos terá os já esperados Arrastões nos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho, prometendo reunir mais de 35 mil pessoas no centro histórico da capital paraense.

A abertura oficial acontece nesta quinta-feira (8), às 19h, no Boulevard da Gastronomia, com acolhimento dos participantes e roda musical com Júnior Soares, Ronaldo Silva e integrantes da Roda Cantada.

Neste ano, o Arraial traz duas grandes novidades: o retorno do cortejo fluvial, que acontece em 12 de junho com a chegada dos Mastros de São João pela baía do Guajará, e o crescimento histórico do Batalhão da Estrela, que ultrapassa 1.200 brincantes.

As oficinas formativas para novos integrantes vão até o dia 23 de maio, reunindo cerca de 400 participantes. Ao todo, o evento inclui rodas de conversa, ações educativas e uma série de iniciativas ambientais, como plantio de árvores, coleta seletiva, uso de copos reutilizáveis e brechós.

“O Arraial da Floresta nos convida a olhar para o futuro com os pés firmes nas nossas raízes”, destaca Júnior Soares, músico e cofundador do projeto. Já Ronaldo Silva, também cofundador e presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, ressalta o legado de 38 anos de resistência cultural: “É música, memória e pertencimento pulsando nas ruas de Belém.”

Serviço

Arrastões: 15, 22 e 29 de junho, 6 de julho

Local: Praça da República (concentração), com trajeto pela Av. Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique

Mais informações: @arraialdopavulagem

Imagem: Marina Cangussu